Улучшенные возможности сервиса Petal Maps с новой моделью смартфона HUAWEI Mate Xs 2

Откройте для себя невероятно удобную навигацию с картами Petal Maps на увеличенном экране смартфона HUAWEI Mate Xs 2

Более крупный экран позволяет одновременно просматривать больше информации и предлагает такие дополнительные опции, как выбор полосы движения в режиме автонавигации и обозначение маршрута стрелками на картах Petal Maps.

В режиме автонавигации пользователям Petal Maps предлагается улучшенный обзор дороги, по которой едет их автомобиль, с указанием информации о конкретной полосе движения и стрелками, отмечающими маршрут. Это дает пользователям возможность заранее принимать важные решения, обеспечивающие безопасный поворот, выезд на скоростную трассу или прохождение перекрестков и транспортных развязок.

Еще один плюс — это то, что во время движения можно развернуть экран смартфона и поместить его на центральную консоль автомобиля. В этом случае смартфон будет работать так же, как дисплей центральной консоли, предлагая при этом более комфортную навигацию на протяжении всего маршрута поездки.

Как в процессе поездки, так и во время пешеходной прогулки, установленное на HUAWEI Mate Xs 2 приложение Petal Maps позволяет работать с навигационным дисплеем любого размера — экран смартфона можно сворачивать и разворачивать в зависимости от пользовательских предпочтений.

Улучшенный дизайн интерфейса Petal Maps для модели смартфона HUAWEI Mate Xs 2 с увеличенным размером экрана

Разработчики сервиса Petal Maps всегда ставили перед собой цель добиться, чтобы взаимодействие пользователя с системой было максимально удобным и увлекательным. Они решают эту задачу, оптимизируя интерфейс, создавая более яркие и аутентичные цвета, прорабатывая уличные и архитектурные детали, а также обеспечивая реалистичное освещение на 3D-картах.

В приложении также имеются многослойные карты, например объемные 3D-карты, которые воспроизводят на экране нюансы реальных условий. Изображение, выводимое на экран в режиме 3D-карты, обеспечивает более всесторонний уровень детализации. Эффект реалистичного освещения позволяет пользователям видеть на такой карте уличные фонари и огни зданий при использовании ночного режима.

Увеличенный экран телефона помогает усилить детализацию 3D-слоя карт Petal Maps за счет таких элементов, как погода, время суток и световые эффекты.

Кроме того, 3D-слой в обновленной версии приложения теперь включает объемные изображения самых известных мировых достопримечательностей, в том числе Эйфелевой башни, колеса обозрения London Eye и Куала-Лумпурской телевизионной башни, что позволяет пользователям путешествовать вокруг света, не выходя из дома.

Ведущие позиции компании в области дизайна пользовательского интерфейса получили международное признание: картографический сервис Petal Maps был отмечен престижной наградой Red Dot Design Award. Превосходный дизайн пользовательского интерфейса и точная цветопередача обеспечивают минималистичную визуализацию, оптимизированную работу приложения и плавное переключение страниц, создавая максимальный эффект присутствия при открытии приложения.

В 2021 году приложение развивалось быстрыми темпами, и сегодня число его пользователей продолжает расти. Разработчики приложения использовали все доступные в модели смартфона HUAWEI Mate Xs 2 инструменты для управления и воспроизведения цветовой гаммы. Благодаря их усилиям карты передают красоту окружающей природы и городской среды, при этом оставаясь понятными и доступными.

Создатели Petal Maps продолжают работу над более функциональным и реалистичным пользовательским интерфейсом

С момента своего выпуска в октябре 2020 года приложение Petal Maps продолжает развивать концепцию создания «нового способа знакомства с миром», предлагая принципиально новые навигационные функции, которые принесли ему широкую известность. Приложение Petal Maps уже доступно более чем в 160 странах по всему миру. Число его активных пользователей каждый месяц составляет более чем 28 миллионов человек, и оно получает много положительных отзывов.

Для дальнейшего повышения уровня обслуживания пользователей в рамках приложения Petal Maps запущен целый ряд полезных функций. Такие полезные опции, как Lane Guidance (навигация с выбором дорожной полосы), позволяющая распознавать и ориентироваться в сложных дорожных сценариях, и Offline Maps (офлайн-карты), дающая возможность пользоваться картами Petal Maps без выхода в интернет, помогут пользователям Petal Maps найти дорогу в любых условиях.

Кроме того, недавно приложение Petal Maps пополнилось новыми интересными опциями, в том числе персонализированными скинами для времен года, а также слоями температуры и осадков. Пользователи могут переключаться между тематическими скинами в соответствии со своими личными предпочтениями, а также просматривать на карте прогнозы температуры и осадков с помощью эффекта визуализации.

В будущем разработчики приложения Petal Maps продолжат курс на улучшение пользовательского опыта потребителей во всем мире путем использования инновационных возможностей искусственного интеллекта в рамках концепции All-Scenario Seamless AI Life Experience и развития эффективного сотрудничества в области аппаратного и программного обеспечения.

(Доступность функций смартфона HUAWEI Mate Xs 2 и приложения Petal Maps может варьироваться в зависимости от страны/региона; необходимо принимать во внимание фактические условия).

Для получения более подробной информации о Petal Maps воспользуйтесь прямой ссылкой Petal Maps: https://petalmaps.dre.agconnect.link/pvB6pK

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SOURCE Petal Maps