ULUCU est à l'avant-plan dans le secteur novateur du commerce de détail alimenté par l'IA

SHANGHAI, 18 mars 2022 /PRNewswire/ -- Dans ce contexte post-pandémique, la demande initiale et le mode de fonctionnement du marché des consommateurs évoluent rapidement. En tant qu'industrie typique caractérisée par des changements rapides, l'industrie des réseaux de magasins de détail connaît un besoin urgent d'accélération et de mise à niveau. À l'heure actuelle, le système de télévision en circuit fermé (CCTV) n'est pas en mesure de répondre aux demandes des équipes de direction dans l'industrie des réseaux de magasins de détail, qui misent principalement sur le matériel informatique pour améliorer le suivi du rendement. D'autre part, les détaillants s'appuient en grande partie sur plusieurs applications, comme des outils de gestion, qui ne peuvent pas être regroupées sur une seule plateforme.

En associant le système de gestion des chaînes de magasins à des solutions d'intelligence artificielle basées sur l'analyse vidéo, ULUCU peut résoudre les conflits touchant les intervenants, les marchandises et les chaînes de magasins, et réduire les coûts d'exploitation efficacement tout en augmentant les revenus de l'entreprise de façon continue.

Pionnier favorisant l'autonomisation des intervenants du secteur du commerce de détail grâce à sa solution d'IA, ULUCU a remporté le « Science and Technology Innovation Enterprise Award » et le « Best Retail Omni-Channel Solution of the Year Award » en 2022.

ULUCU, une plateforme d'IA de classe mondiale établie à Shanghai, en Chine, se spécialise dans la gestion intelligente des chaînes de magasins basée sur l'analyse de vidéos dans le cloud. L'entreprise fondée en 2009 a mis en place une plateforme d'apprentissage profond et un centre d'algorithmes de pointe, en plus de lancer séparément plusieurs technologies évoluées fondées sur l'intelligence artificielle comme la reconnaissance faciale, la détection d'humain, la détection de souris, l'analyse comportementale, la reconnaissance d'objets et la ré-identification de personnes, etc., qui ont été appliquées avec succès à différents scénarios dans diverses industries. Parallèlement, la plateforme ULUCU regroupe l'intégration de la gestion des membres, des systèmes de terminaux de point de vente, de planification des ressources de l'entreprise, de gestion des relations avec la clientèle, etc., afin de fournir des solutions complètes aux intervenants du secteur des chaînes de magasins. Parallèlement, la plateforme ULUCU peut soutenir le développement rapide de capacités personnalisables chaque fois qu'il y a un besoin de reconnaissance de vidéos ou d'images en lots alimentée par l'IA.

Après 13 années de développement, ULUCU a renforcé l'autonomisation de plus de 3 000 entreprises et de 1,6 million de magasins. Le nombre d'accès à la caméra sur la plateforme cloud a atteint 2 millions, tandis que le volume annuel de la plateforme vidéo en tant que service (VPaaS) a été établi à 24 milliards.

Aujourd'hui, ULUCU est en communication étroite avec des partenaires de plus de 20 pays et régions et collabore avec ceux-ci pour créer un marché mondial et favoriser le changement dans le secteur du commerce de détail mondial. ULUCU croit que l'IA représente l'avenir, et nous tirerons profit du pouvoir de la science et de la technologie afin de contribuer à la transformation des entreprises et de promouvoir l'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité.

