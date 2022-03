ULUCU lidera a onda de IA do novo varejo

XANGAI, 17 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Na era pós-epidemia, a demanda original e o modelo do mercado consumidor estão mudando com rapidez. Como um setor típico marcado pela rápida atualização, a cadeia de varejo precisa urgentemente de maior agilidade, além de melhorias. Atualmente, o sistema de CFTV tradicional é incapaz de atender à demanda de gestão da cadeia de varejo, que adota o hardware como o núcleo para aprimorar o desempenho de monitoramento. Por outro lado, os varejistas dependem principalmente de vários aplicativos como ferramentas de gestão, que não podem ser devidamente integrados em uma única plataforma.

Combinando o sistema de gerenciamento de cadeia de lojas com soluções de IA com base em análise de vídeo, a ULUCU pode solucionar perfeitamente o conflito entre pessoas, mercadorias e cadeias de lojas e economizar custos operacionais com eficiência, além de aumentar a receita dos negócios de forma contínua.

Como pioneira na capacitação de negócios de varejo com soluções de IA, a ULUCU ganhou o "Prêmio Empresarial de Inovação em Ciência e Tecnologia" e o "Prêmio de Melhor Solução Omni-Channel de Varejo do Ano" em 2022.

A ULUCU, uma empresa líder mundial em plataforma de IA com sede em Xangai, na China, é especializada na gestão inteligente de cadeias de lojas por meio de análise de vídeos na nuvem. Fundada em 2009, a empresa estabeleceu a plataforma de aprendizagem profunda e o centro de algoritmos de ponta, lançou de forma independente várias tecnologias avançadas de inteligência artificial, como reconhecimento facial, detecção humana, detecção de ratos, análise de comportamento, reconhecimento de objetos, ReID, entre outras, que foram implementadas com sucesso em diferentes cenários de diversos setores. Também foi implementada a plataforma ULUCU como o núcleo, integração de gerenciamento de membros, sistema POS, ERP, CRM, etc., para oferecer soluções completas para redes de lojas. Ao mesmo tempo, a ULUCU pode suportar o rápido desenvolvimento de personalização sempre que houver necessidade de vídeo com IA em lote ou reconhecimento de imagem.

Após 13 anos de desenvolvimento, a ULUCU capacitou mais de três mil empresas e 1,6 milhão de lojas. O número de acesso de câmera na plataforma de nuvem atingiu dois milhões e o volume anual da plataforma VPAAS atingiu 24 bilhões.

Atualmente, a ULUCU mantém ampla comunicação com parceiros em mais de 20 países e regiões, trabalhando em conjunto para desenvolver um mercado global e impulsionar a mudança do varejo global. A ULUCU acredita que a IA é o futuro e usará o poder da ciência e da tecnologia para contribuir para a transformação dos negócios e promover a inteligência artificial em benefício da humanidade.

Para mais informações, acesse https://www.ulucu.com/global/

FONTE Shanghai Ulucu Electronic Technology Co., Ltd.

