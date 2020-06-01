Uluslararası çocuk sosyal programı PJSC "Gazprom" "Dostluk için Futbol" sekizinci sezonu, dünyanın dört bir yanından 10 binden fazla katılımcı bir araya getirecek.

PJSC "Gazprom", "Dostluk için Futbol" Uluslararası çocuk sosyal programının sekizinci sezonunu başlatıyor. Bu yıl ki final etkinlikleri Aralık ayı için planlanıyor ve yeni bir dijital formatta gerçekleştirilecek.

MOSKOVA, 1 Haziran 2020 /PRNewswire/ -- "Dostluk için Futbol", engelli olan çocuklar da dahil olmak üzere ana katılımcıları 12 yaşındaki erkek ve kız çocuklar olan yıllık uluslararası çocuk sosyal programıdır. Farklı ülkeleri ve kültürleri temsil eden genç futbolcular, karışık milli takımlarda bir araya gelerek aynı takımda oynamayı öğrenirler. Genç gazeteciler, Uluslararası Çocuk Basın Merkezi'ndeki programın olaylarını ele alırlar ve evrensel değerleri teşvik ederler. Yedi sezon boyunca 211 ülke ve bölgeden 6.000'den fazla çocuk "Dostluk için Futbol" programına katıldı. Dünya çapında 5 milyondan fazla insan spor, eğitim ve çevresel etkinliklere katıldı.