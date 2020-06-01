Uluslararası çocuk sosyal programı PJSC "Gazprom" "Dostluk için Futbol" sekizinci sezonu, dünyanın dört bir yanından 10 binden fazla katılımcı bir araya getirecek.
Jun 01, 2020, 01:00 ET
PJSC "Gazprom", "Dostluk için Futbol" Uluslararası çocuk sosyal programının sekizinci sezonunu başlatıyor. Bu yıl ki final etkinlikleri Aralık ayı için planlanıyor ve yeni bir dijital formatta gerçekleştirilecek.
MOSKOVA, 1 Haziran 2020 /PRNewswire/ -- "Dostluk için Futbol", engelli olan çocuklar da dahil olmak üzere ana katılımcıları 12 yaşındaki erkek ve kız çocuklar olan yıllık uluslararası çocuk sosyal programıdır. Farklı ülkeleri ve kültürleri temsil eden genç futbolcular, karışık milli takımlarda bir araya gelerek aynı takımda oynamayı öğrenirler. Genç gazeteciler, Uluslararası Çocuk Basın Merkezi'ndeki programın olaylarını ele alırlar ve evrensel değerleri teşvik ederler. Yedi sezon boyunca 211 ülke ve bölgeden 6.000'den fazla çocuk "Dostluk için Futbol" programına katıldı. Dünya çapında 5 milyondan fazla insan spor, eğitim ve çevresel etkinliklere katıldı.
2019 yılında, program katılımcıları gezegendeki en çok uluslu futbol antrenmanını yaparak Guinness dünya rekorunu kırdı. 2020 yılında, yeni sezon tamamen çevrimiçi formatta gerçekleşecek. "Dostluk için Futbol" dijital platformu, tarihte ilk kez, farklı ülkelerden, farklı cinsiyetlerden, farklı fiziksel yeteneklerden ve farklı dilleri konuşan 12 yaşındaki siber sporculardan oluşan 32 Dostluk takımıyla mücadele verilecek olan "Dostluk için Futbol", dünya çapında bir çevrimiçi şampiyonaya ev sahipliği yapacak.
"Dostluk için Futbol" dijital dünyası 100'den fazla ülkeden her yaştan 10 binden fazla oyuncuyu bir araya getirecek. Benzersiz sanal ortam, uluslararası çocuk yarışmalarının temeli olacak ve herkesin antrenman yapabileceği, karışık uluslararası takımlarda bir araya gelebileceği ve favori oyunlarını evden çıkmadan "Dostluk için Futbol" formatında oynayabileceği bir oyun alanı olacak.
Diogo Netto, Brezilya milli takımının sosyal sorumluluk yöneticisi:
" "Dostluk için Futbol" programı her zaman farklı fiziksel yeteneklere sahip katılımcılara açık olmuştur. "Dostluk için Futbol" dijital platformunun ortaya çıkması, projenin kilit hedefine ulaşılmasına katkıda bulunur ve herkesin bir araya gelerek kendilerini futbol sahasında bulma ve yeni arkadaşlarla inanılmaz duygular yaşama fırsatı verir."
Renee Lamprecht, Slovenya'dan "Dostluk için Futbol" genç katılımcısı:
"Bu benim programa ilk katılım yılım değil. Bu, dünyanın her yerinde arkadaş bulduğum çok güzel bir deneyim. Sekizinci sezon haberi beni sevindirdi, farklı ülkelerde olsak bile, hepimiz tekrar bir araya gelip güvenli bir şekilde futbol oynayabileceğiz."
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1173123/Football_for_Friendship.jpg
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https://footballforfriendship.com/
SOURCE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship
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