Um grande momento se inicia: XPPen lança sua reformulação de marca on-line

Recentemente, a XPPen divulgou um anúncio on-line de reformulação da marca e de seu novo logotipo de uma identidade visual inovadora. A conferência organizada pela figura virtual Fenix, mascote da XPPen dessa vez, interpretou ainda mais sua nova visão de marca e filosofia central.

De acordo com o apresentador oficial da XPPen, ela foi gradualmente estabelecendo um novo layout de produto no processo de preparação da reformulação da marca desde 2021. Atualmente, a XPPen conta com duas categorias e cinco séries, incluindo as mesas digtializadoras Deco e os displays interativos Artist.

No ano passado, a XPPen deu um salto inovador na tecnologia central do chip inteligente X3 com sua autopesquisa e desenvolvimento, para viabilizar a notável experiência de pintura "nítida, estável e precisa", romper o monopólio de tecnologia do setor solucionando os problemas crônicos de "demora, atraso, traço pesado, linhas rompidas, instabilidade e interferência de frequência" e, assim, possibilitar plenamente a experiência realista de desenho com caneta e papel.

Pelo que podemos dizer, a XPPen tem trabalhado profundamente com as marcas premiadas globalmente de forma proativa, explorando as aspirações autênticas do grupo jovem, seja nas colaborações com marcas de renome mundial, como a LINE FRIENDS, em associações de artistas de renome internacional ou em engajamentos ativos em uma série de várias feiras de animação. Posicionada em um ponto tão convergente da tecnologia e da arte, a XPPen percebeu que seu destino tem estado profundamente ligado ao crescimento da nova geração de jovens.

O programa de treinamento de talentos em computação gráfica "Art Star", uma comunidade de comunicação artística que abrange a Xfans, a CG CAMP e outras plataformas, e uma proposta conjunta com a Competição Nacional de Design de Arte Publicitária para Estudantes Universitários, são oferecidos pela XPPen para incentivar os criadores e entusiastas da arte a buscar seus sonhos e expressar seu verdadeiro eu. Por meio desses esforços contínuos, a XPPen está constantemente impulsionando o desenvolvimento geral do ecossistema de computação gráfica por meio da exploração contínua de possibilidades infinitas de arte digital, para adequar os produtores criativos aos padrões internacionais.

Para a XPPen, uma marca de 17 anos, optar por reformular sua marca para realizar uma atualização transformadora e geral, em um momento tão importante, é uma oportunidade, mas também um desafio. No futuro, quais outros frutos e surpresas a XPPen nos trará? No fim, só o tempo irá dizer.

FONTE XPPen

