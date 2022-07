Um impulso de crescimento nas linhas de produtos internacionais da SANY: 128 novos produtos lançados

Até o momento, a cobertura do portfólio de produtos da SANY em mercados de ponta da Europa e dos EUA atingiu 64%. A equipe de destaque da SANY está brilhando nos mercados globais, estrelando: o caminhão-bomba de 45 metros, que preenche uma lacuna no mercado europeu; a escavadeira SY225C-10HD, que gerou muitos pedidos na bauma India; a plataforma de perfuração SR235MV, que é uma novidade forte no mercado norte-americano; e o guindaste de rodas SAC600E, um modelo de alta tecnologia que é sucesso de vendas na Europa, EUA, Coreia e Austrália.

Além dos novos produtos, a SANY depositou 179 pedidos de patentes internacionais PCT em 2021.

A SANY garante que todos os recursos disponíveis no mundo, como talentos, tecnologias, P&D, instalações de fabricação e gestão, sejam mobilizados para enriquecer a diversidade de produtos e melhorar sua competitividade. Lançada em 2021, a plataforma global de projetos coordenados realizou o desenvolvimento conjunto do caminhão bomba PS/SP de primeira geração de 45 metros com a marca dupla da SANY e da Putzmeister.

Os centros de P&D da SANY incorporam valiosos recursos intelectuais globais, e um bom exemplo disso é o Kunshan Global R&D Center, e todas as divisões de maquinários têm seus próprios institutos de pesquisa. Foram estabelecidos centros de P&D na América do Norte, Europa, Japão e Índia, onde cerca de 200 especialistas locais de alto nível estão trabalhando na área de legislação local, pesquisa de clientes e localização de peças de reposição, permitindo que a SANY atenda melhor aos mercados locais.

Na China, o número de funcionários de P&D da SANY especializados em produtos internacionais chegou a 864 em 2021, um crescimento de 89% em relação ao ano anterior. Destes, 150 são enviados regularmente às linhas de frente em todo o mundo para obter informações em tempo real das tendências do mercado.

Em termos de fabricação, a SANY pretende construir mais fábricas lighthouse na Europa e no Sudeste Asiático.

Todos os esforços de P&D e promoção da SANY resultaram em um desempenho global notável em 2021, com um crescimento de 50% nas vendas em relação ao ano anterior e o dobro das vendas em mais de 50 países e regiões. Enquanto as escavadeiras e maquinários de concreto da SANY continuam sendo os maiores sucessos de vendas globais, as máquinas de concreto, guindastes e equipamentos de perfuração tiveram um crescimento de 24%, 137% e 121% nas vendas, respectivamente.

