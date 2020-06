Um legado de experiência. O futuro das vendas: empresas globais de treinamento de vendas Richardson e Sales Performance International transformam-se na Richardson Sales Performance.

FILADÉLFIA, 10 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Richardson e a Sales Performance International (SPI), uma líder global na área de treinamento de vendas e melhoria de desempenho, anunciaram hoje seu novo nome de empresa: Richardson Sales Performance. Isso vem depois do anúncio no final de 2019 de que as duas empresas iriam fundir-se sob a propriedade da Kartesia .

Há mais de 40 anos, ambas as empresas trabalham com seus clientes para impulsionar os resultados de vendas através do desenvolvimento de pessoas, processos e tecnologias. Sendo uma empresa só, a Richardson Sales Performance trabalhará com empresas líderes de vendas para simplificar e resolver suas necessidades de crescimento de vendas através de suas operações de gestão de vendas, suas capacidades de vendas por área e dados e ferramentas que ajudam suas equipes a avançar e manter-se à frente.

Com a disponibilização digital de metodologias testadas ao longo do tempo e de habilidades comportamentais respaldadas pela ciência que ajudaram a fazer crescer empresas em todo o mundo, a nova Richardson Sales Performance existe para ajudar empresas a encontrar o melhor caminho para melhorar o desempenho, mostrando o potencial das mesmas com clareza prática.

Esta clareza é mais essencial do que nunca em um contexto empresarial global caracterizado por uma esfera crescente de partes interessadas e pela intensificação da concorrência, que juntamente, criam uma complexidade crescente para empresas de vendas.

John Elsey, presidente e CEO da Richardson Sales Performance, explicou: "Trazemos simplificação sem sacrificar a sofisticação em nosso esforço para resolver a equação de crescimento de vendas para empresas centradas no cliente". Esta equação consiste em componentes ágeis, analíticos e alinhados com o comprador, que trabalham em conjunto para formar uma metodologia de vendas padronizada. A Richardson Sales Performance oferece esta estrutura para ajudar profissionais de vendas a por em prática habilidades e estratégias que promovem o crescimento. Esta abordagem reconhece que as empresas de vendas modernas precisam ganhar força imediata ao mesmo tempo em que obtêm um desempenho superior de longo prazo.

A equipe internacional da Richardson Sales Performance está empolgada em oferecer este resultado, incorporando práticas de venda que sejam suficientemente duradouras para impulsionar resultados em qualquer mercado, em meio a mudanças contínuas. Esta durabilidade vem da customização colaborativa que atende as necessidades de cada empresa através de parcerias focadas no crescimento e monitoramento mensurável da melhoria do desempenho de vendas. Com profissionais nos EUA, Europa e Ásia, a Richardson Sales Performance continua a ajudar clientes com sua presença global.

Para saber mais sobre a Richardson Sales Performance, visite o site https://www.richardson.com . Siga-nos em nossa nova página do LinkedIn .

