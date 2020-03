Um marco para o próximo século: construção da Área do Terminal Internacional de Cruzeiros de Qingdao e lançamento da promoção de negócios relacionados

Mais de 100 operários de construção participaram do evento com suas escavadeiras, caminhões e outras ferramentas de construção, já preparados para trabalhar. O Governo do Povo de Qingdao assinou um acordo de cooperação com o Shandong Port Group e fechou contratos com diversos parceiros para 14 projetos industriais, com um investimento total de RMB 31,35 bilhões.

A Área do Terminal Internacional de Cruzeiros de Qingdao é uma grande área para a implementação da estratégia de desenvolvimento de Qingdao que irá transformar o antigo Porto de Qingdao, uma implementação significativa que se foca no objetivo da cidade de construir uma nova plataforma para cooperação internacional, em acordo com a Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative) do país e um projeto histórico para o desenvolvimento da cidade nos próximos 100 anos. Ela será implantada em uma área com 9 quilômetros de litoral e 4,2 quilômetros quadrados de terra, com uma área total de construção planejada de 5,39 milhões de metros quadrados.

A transformação e renovação da área irá exercer uma importante função na modernização e desenvolvimento das zonas urbanas da cidade. A área irá incluir a zona de Lehaifang com sua vitalidade e moda moderna, a zona de Tanhaifang para exploração do oceano, a zona de Shanghaifang para serviços avançados de cruzeiros, a zona de Tonghaifang para iniciativas de inovação e integração relacionadas ao oceano e a zona de Juhaifang que terá instalações habitacionais completas de alta qualidade. As zonas irão adicionar esplendor umas às outras. O projeto será implementado em três etapas, a inicial, a intermediária e a final, com o objetivo de realizar a transformação e a modernização da área do porto em todos os seus aspectos. Ele irá se tornar a principal sustentação para a construção em Qingdao do Centro Internacional de Comércio de Navegação e Inovação de Serviços Financeiros (International Shipping Trade and Financial Service Innovation Center), uma fonte de ideias para concatenação de recursos globais e uma zona essencial para a Zona-Piloto do Desenvolvimento do Turismo de Cruzeiros da China (Qingdao) [China (Qingdao) Pilot Zone for Development of Cruise Tourism].

Valendo-se dos excelentes recursos do porto de 100 anos, a Área do Terminal Internacional de Cruzeiros de Qingdao vai reunir quatro setores: turismo de cruzeiro, serviços financeiros, inovação inteligente e cultura empresarial. Ela vai se desenvolver em um aglomerado de elementos abertos, modernos, vigorosos e da moda, uma nova plataforma para os jovens buscarem autodesenvolvimento e realizações profissionais e, como mencionado acima, será a principal sustentação para a construção em Qingdao do Centro Internacional de Comércio de Navegação e Inovação de Serviços Financeiros (International Shipping Trade and Financial Service Innovation Center), uma fonte de ideias para concatenação de recursos globais e uma zona essencial para a Zona-Piloto do Desenvolvimento do Turismo de Cruzeiros da China (Qingdao) [China (Qingdao) Pilot Zone for Development of Cruise Tourism]

