Um milhão de pessoas assinam petição para fechar Pornhub por vídeos de tráfico sexual

O esforço laico e apartidário em prol do fechamento do maior site pornográfico do mundo em função da hospedagem de vídeos de estupro e tráfico de mulheres e crianças atraiu até mesmo o apoio de profissionais da indústria pornográfica, que lançaram um manifesto e uma petição de repúdio ao website e sua matriz, a MindGeek.

O movimento global de base pelo fechamento do maior site pornográfico do mundo foi suscitado pela publicação, em 9 de fevereiro, de um editorial escrito pela fundadora da campanha, Laila Mickelwait, expondo a questão e clamando por justiça. No dia seguinte, a BBC publicou a angustiante história de Rose Kalemba, que, aos 14 anos, foi capturada sob a ameaça de uma faca e violentada por 12 horas. Após a violência, os vídeos da tortura foram disponibilizados no Pornhub pelos agressores. Rose diz que implorou por seis meses ao Pornhub para que fossem removidos os vídeos, mas foi só quando ela se passou por advogada e ameaçou o site com uma ação judicial que o Pornhub finalmente fez a remoção.

"Tudo o que é preciso para disponibilizar conteúdo no Pornhub é um endereço de e-mail; não é necessária uma identificação emitida por um governo", afirma Mickelwait. "O Pornhub não se preocupa em verificar de forma confiável a idade ou o consentimento de milhões de pessoas que aparecem nos vídeos que hospeda e com os quais obtém lucro, mas monetiza esses vídeos sem questionar. O site foi criado para a exploração e está infestado de vídeos reais de estupro, tráfico, abuso e exploração de mulheres e crianças. Temos provas, e esta é apenas a ponta do iceberg. Fechem o site."

Assine a petição e conheça toda a história no site traffickinghub.com. Para ter as atualizações mais recentes sobre o progresso da campanha, siga Laila Mickelwait no Twitter.

