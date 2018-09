Um número cada vez maior de jovens globalmente opta pelo ativismo de acordo com nova reportagem da Orb Media

WASHINGTON, 5 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A nova análise de dados e reportagem da Orb Media Inc. revelam que jovens estão optando por protestos de rua e organização informal ao invés de partidos políticos e do envolvimento tradicional. A contínua participação menor dos eleitores reduz seu impacto nas eleições com 4 a 11 por cento de não comparecimento às urnas.

Um rali para Nelson Chamisa, 40 anos de idade e o principal oponente presidencial de Zimbabwe, na região rural de Bindura, um reduto do ZANU-PF, o partido dominante. “O que posso lhes dizer com segurança é que Chamisa obteve os votos dos jovens", disse Kindness Paradza, um membro do partido dominante no parlamento após a eleição.

De acordo com a análise realizada pela Orb Media de aproximadamente um milhão de respostas provenientes de 128 países, a dicotomia desta participação causou uma maior desproporção entre gerações. Indivíduos com menos de 40 anos apresentam uma probabilidade 14 por cento maior de participar na política informal do que cidadãos com acima de 40 anos. As faixas da participação global alteraram-se de 1 a 5 por cento no início dos anos 2000 para 9 a 17 por cento atualmente. Indivíduos acima de 40 anos continuam a participar em partidos políticos tradicionais e a votar em maior quantidade.

A percepção da corrupção dos governos está aumentando o desinteresse dos jovens na votação considerando-se que os que acreditam que o governo é corrupto apresentam uma porcentagem de 7 a 15 por cento menor de votar do que aqueles da mesma faixa etária que acreditam o contrário. Para os acima de 40 anos, a percepção da corrupção governamental tem apenas um pequeno efeito negativo no comportamento da votação.

A linha entre formal e informal foi sempre permeável. A rua e a internet não podem evitar de influenciar a política. Ainda não se sabe o que isso significa para os governos em todo o mundo e para esta geração no futuro.

A Orb Media tem o prazer de trabalhar em parceria com os membros da Orb Media Network (OMN), uma rede de mídia global que define plataformas e que colabora para publicar simultaneamente histórias que catalisam o diálogo global sobre questões críticas, atraindo a atenção do governo, da indústria, dos pesquisadores, da sociedade civil e do público.

Entre os membros da OMN estão o Tempo Media Group (Indonésia), The Hindu (Índia), eNCA (África do Sul), Channels (Nigéria), Folha de São Paulo (Brasil), La Nación (Argentina), El Comercio (Peru), Dhaka Tribune (Bangladesh), SVT (Suécia), Die Zeit (Alemanha), El País (Uruguai), Mail & Guardian (África do Sul), El Tiempo (Colômbia), BBC (Reino Unido), Cadena SER-Prisa (Espanha), CBC (Canadá) e YLE (Finlândia).

A Orb Media é uma organização jornalística sem fins lucrativos que informa sobre questões que são de importância para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Combinando pesquisas originais, análise de dados, reportagens de campo e um público engajado, a Orb Media produz histórias que influenciam e definem prioridades sobre os desafios que enfrentamos juntos como habitantes de um só mundo. Orbmedia.org/youth

