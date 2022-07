Um novo estudo confirma: a terapia EMDR pode ser realizada de forma eficaz on-line com o remotEMDR

WORCESTER, Inglaterra, 8 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Uma das primeiras pesquisas acadêmicas desse tipo confirma que realizar terapia de EMDR on-line usando a remotEMDR, a plataforma líder mundial em terapia EMDR on-line, é segura, eficaz, eficiente e relevante.

Assista ao vídeo da remotEMDR para saber mais.

remotEMDR - The Leading Platform for Online EMDR Therapy

A Dessensibilização e Reprocessamento por meio de Movimento Ocular (EMDR) é uma psicoterapia baseada em evidências que foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o tratamento de primeira escolha para o transtorno do estresse pós-traumático (TEPT). A Covid-19 forçou muitos psicoterapeutas a mudar para a terapia on-line. Um estudo que acaba de ser publicado em Frontiers in Psychology, um dos melhores do mundo em sua área, testou a eficácia da EMDR realizada por meio de psicoterapia por videoconferência (VCP).

O estudo foi realizado usando uma plataforma de internet denominada remotEMDR, que permite aos terapeutas oferecer a EMDR como uma VCP. A plataforma remotEMDR oferece um bate-papo de vídeo em conformidade com o HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act dos EUA) com estímulos visuais, auditivos e táteis integrados e totalmente sincronizados que os terapeutas podem operar e controlar totalmente em tempo real. Além disso, a plataforma oferece um serviço "Encontre um Terapeuta", um catálogo de terapeutas que utilizam EMDR, que permite aos clientes realizar uma busca altamente focada por meio da extensa lista de profissionais da remotEMDR.

Sobre o Estudo

A equipe de pesquisa liderada pelo Dr. Derek Farrell colaborou com as universidades de Worcester, Northumbria, Ulster e Massachusetts. O Dr. Farrell é professor de psicologia da Universidade de Worcester (Reino Unido), presidente do EMDR UK & Ireland Board, presidente da Trauma Aid Europe, vice-presidente do EMDR Europe Board e presidente do EMDR Europe Practice Committee.

Foi realizada uma sessão de tratamento com 24 participantes usando o protocolo para terapia EMDR virtual "terapeuta duplo cego" (VB2Tr) que envolve a não divulgação de memória traumática. O estudo testou as mudanças nas características centrais da memória de trauma durante o tratamento, incluindo o distúrbio subjetivo, a validade da cognição, a intensidade da memória, a nitidez e a emotividade. Além disso, explorou se essa intervenção seria eficaz para experiências adversas e positivas da infância.

Um desenho de pré-teste/pós-teste foi utilizado para explorar o efeito sobre a memória de trauma logo após a intervenção do tratamento e, posteriormente, após um mês e depois de seis meses. As hipóteses da pesquisa foram confirmadas - houve uma mudança significativa em todos os aspectos da memória testados. A EMDR via VCP, usando o remotEMDR, foi considerada segura, relevante, eficaz e eficiente para dessensibilização e reprocessamento de memórias traumáticas.

Resultados Animadores

Os resultados do estudo são promissores. Para citar o resumo do estudo: "Os resultados da pesquisa sugerem que a terapia EMDR VB2Tr é uma intervenção eficaz, adequada para uso e segura para o tratamento de trauma. Além disso, os resultados destacam sua relevância clínica e aplicabilidade como intervenção para trauma. Ainda, o software remotEMDR forneceu uma plataforma altamente eficaz para oferecer terapia EMDR como VCP."

Este estudo é o primeiro de uma série de estudos previstos para serem realizados e publicados no futuro próximo.

Sobre a remotEMDR

A remotEMDR é uma empresa start-up israelense fundada em 2018 por Neta Gazit, LCSW e terapeuta EMDR, com Lior Gazit e Tal Bar, dois experientes empreendedores tecnológicos. A ideia de Neta Gazit foi criar uma solução para realizar sessões de EMDR quando o terapeuta e o cliente estivessem em dois locais diferentes. Juntos, os três desenvolveram a plataforma e a lançaram não muito antes do surto da Covid-19, a tempo de aprimorá-la como uma ferramenta indispensável, utilizada por mais de 20 mil terapeutas em todo o mundo.

Facebook | LinkedIn | Twitter | YouTube | Blog

Para mais informações:

Neta Gazit, CEO e cofundadora

[email protected]

Tel.: +972-52-4607636

Video - https://www.youtube.com/watch?v=9CJ5TPE4bWM

FONTE remotEMDR

SOURCE remotEMDR