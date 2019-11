Um novo modelo de treinamento, para um novo perfil de mercado!

ITAPECERICA DA SERRA, Brasil, 11 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Você já deve ter escutado a respeito de vários tipos de cursos que estão disponíveis no mercado. Hoje, quase todos eles seguem a linha de "coach approach", onde o COACH profissional especialista em PNL (Programação Neurolinguística) conduz palestras para um grande número de pessoas (no mínimo cem) e faz com que elas identifiquem seus pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos, e busquem assim motivação para potencializar seus talentos, por meios de técnicas padrões.

"São cursos muito bons, que podem gerar resultados, mas todos têm uma abordagem muito genérica e não personificam cada participante. Temos que lembrar que cada pessoa tem um potencial que é só seu, assim como fatores limitantes muito específicos, é aí que o APEX NID LEADER é diferente", conta um dos idealizadores do projeto, Daniel Alves, da NID Comportamental.

"A ideia do APEX NID LEADER é disponibilizar, além de todo conteúdo didático, uma abordagem individual para cada participante. Pois o evento proporcionará a cada um dos participantes, um processo de imersão de até 6 meses, pois o APEX se divide em antes, durante e pós evento, potencializando assim o autoconhecimento e a alta performance deste participante", conta o também idealizador do projeto, Nélio Pereira, do Instituto Nélio Pereira.

https://youtu.be/4DG_Q5IBNa4

"Haverá palestras em diversas áreas de atuação, pois o evento contará com a participação de especialistas em inúmeros assuntos, entre eles: liderança, autoconhecimento, resiliência, comunicação assertiva, tomada de decisão sob pressão, e contará também com a participação de inúmeros profissionais e parceiros de diversas áreas, entre elas: educadores físicos, terapeutas, psicólogos, master coachs, entre outros, que farão um mapa de cada participante, apontando onde e como melhorar, respeitando a fisiologia de cada indivíduo. Um processo único, sempre alinhado com as tendências do mercado. Iremos superar o óbvio! – conclui Daniel e Nélio.

A próxima turma acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de Abril de 2020, no Hotel Terras Altas, na cidade de Itapecerica da Serra – SP, os participantes ficarão imersos e hospedados no lugar do evento.

Para se inscrever e obter mais informações, acesse www.apexnidleader.com.br, ou pelo e-mail apexnidleader@nidconsultoria.com.br, e também se preferir, consulte nossa equipe de consultores pelo whatsapp +55 11 99413-6060.

Contato:

www.apexnidleader.com.br

apexnidleader@nidconsultoria.com.br

+55 11 99413-6060

FONTE NID COMPORTAMENTAL e Instituto Nélio Pereira

