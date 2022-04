Um novo modelo off-road de destaque - GWM lança novo SUV executivo de luxo GWM TANK500

O GWM TANK500 tem um visual externo robusto e um perfil de carroceria maior do que os modelos de sua classe. Com uma grade horizontal encorpada e faróis quadrados originais na parte dianteira do veículo, cria-se um efeito visual mais encorpado e uniforme. As linhas laterais na altura da metade da carroceria, que se estendem do farol dianteiro à lanterna traseira, são suaves e demonstram sua elegância.

Além de sua aparência formal, o interior do GWM TANK500 transmite uma sensação acolhedora, assim como a de um cavalheiro. Os materiais delicados e o acabamento de madeira são trabalhados luxuosamente no interior do veículo, resultando em uma atmosfera requintada e aconchegante. O volante e os bancos têm revestimento em couro genuíno para conferir o conforto do modelo executivo de luxo quando os usuários seguram o volante e encostam no banco.

O veículo também conta com as configurações de série dos automóveis de luxo, como internet a bordo, teto solar panorâmico e vidros com película de privacidade. Em particular, o design do vidro com película de privacidade incorpora plenamente os detalhes de qualidade de luxo do GWM TANK500.

Quanto à experiência de direção, o GWM TANK500 incorpora os diferenciais em direção off-road da marca TANK, no que diz respeito aos recursos de exploração e à estrutura do chassi. Além disso, o TANK500 é o primeiro modelo da GWM equipado com a combinação de potência 3.0T+9AT. A potência elevada não só ajuda a lidar com diferentes condições de pista complexas, mas também oferece uma sensação de segurança mais apropriada aos usuários graças a sua estabilidade.

Este novo modelo é recomendável até para motoristas de off-road novatos. O sistema de tração nas quatro rodas pode ser alternado para o sistema de tração de duas rodas para garantir totalmente sua eficiência de combustível. As necessidades dos usuários podem ser atendidas, independente de ser uma viagem off-road ocasional ou deslocamentos diários.

Após realizarem o test drive do GWM TANK500, muitos usuários comentaram de forma positiva que o carro atendeu plenamente às expectativas dos consumidores da nova geração em relação a um carro de alta qualidade no futuro próximo. Ele pode ser considerado um assistente completo para toda a família, assumindo o papel de provedor de serviços abrangentes para fins comerciais, deslocamento diário e viagens em família.

O lançamento do GWM TANK500 atrairá mais usuários para a marca TANK, e os usuários têm ainda uma boa impressão sobre a popularidade do GWM TANK300, o primeiro modelo de sucesso da marca TANK no mercado local.

No segundo semestre de 2022, a GWM planeja lançar o GWM TANK300 e o GWM TANK500 nos mercados internacionais. Os dois modelos poderão oferecer muitas surpresas agradáveis aos usuários globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1801774/image_1.jpg

FONTE GWM

