Um novo segmento, a GWM se concentra em P&D em energia de hidrogênio

Desde 2016, a GWM já vem formando uma equipe de P&D de classe mundial para tecnologias de energia de hidrogênio, sistemas de células de combustível e veículos e se tornou a primeira empresa automotiva chinesa a ingressar no Conselho de Hidrogênio. Na verdade, a empresa lançou oficialmente a Estratégia de Energia de Hidrogênio no ano passado com o objetivo de construir uma sociedade sustentável e melhor com energia de hidrogênio.

Como o núcleo de sua Estratégia de Energia de Hidrogênio, a Hydrogen-L.E.M.O.N. Technology consiste de um conjunto completo de sistemas de P&D de componentes montados em veículos, três plataformas de tecnologia e cinco vantagens de desempenho. Milhares de testes mostraram que esse sistema de P&D de componentes montados em veículos pode garantir alto desempenho, alta qualidade e baixo custo. As plataformas Hydrogen Engine (HE), Hydrogen Stack (HS) e Hydrogen Power (HP) garantiram a liderança geral da GWM em energia de hidrogênio. Tomando como exemplo a plataforma HP, o peso geral de sua válvula de cilindro e válvula de alívio de pressão é apenas um terço do peso dos produtos convencionais disponíveis no mercado, e a taxa de vazamento de hidrogênio também é muito menor do que a especificada pelo padrão global. Baseados na Hydrogen-L.E.M.O.N. Technology, todos os produtos de energia de hidrogênio da GWM têm alto desempenho em potência (>200 kW), eficiência (>60%), temperatura (>100 ºC), durabilidade (>20.000 horas) e conectividade (nova energia + conectividade inteligente).

Atualmente, o projeto de energia de hidrogênio da GWM conquistou um sucesso inicial. Em agosto de 2021, a GWM foi a primeira empresa do mundo a concluir a aplicação de cem caminhões pesados de 49 toneladas movidos a hidrogênio. Estes caminhões foram equipados com um sistema de células de combustível de alta potência de 100 kW desenvolvido de forma independente pela GWM. O sistema de células de combustível possibilitou que os caminhões atendessem ao requisito de alto desempenho de ignição a baixa temperatura a -30 ºC e funcionassem em várias condições complexas de operação.

A GWM investiu um total de 2 bilhões de yuans no setor de P&D de energia de hidrogênio e pretende investir mais 3 bilhões de yuans nos próximos três anos para alcançar a capacidade de produção de dez mil conjuntos. No lançamento global de sua Estratégia de Energia de Hidrogênio, a empresa expressou sua visão de se manter no topo em termos de participação no mercado global de energia de hidrogênio até 2025.

