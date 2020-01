Um pouco sobre Fábio Tavares, o alto executivo que pediu demissão e hoje é um dos principais especialistas em atrair clientes usando as redes sociais

Com muito esforço e ao longo de muitos anos de trabalho duro, Fábio conseguiu atingir esse grande sonho de infância. Mas, como tudo na vida, não eram só flores. O empreendedor explica que após o nascimento de seus filhos, percebeu que suas viagens profissionais frequentes e o longo período dedicado exclusivamente ao cargo, confrontavam com o seu bem mais valioso, parafraseando-o: Estar presente e participar do crescimento da sua princesinha e do seu gatão.

"Eu pedi demissão, e naquele momento os colegas da empresa achavam que eu estava fazendo uma loucura. Só que eu não parei de estudar e me dedicar. Organizei toda bagagem profissional, criei o método e implementei. Eu sentia que ia dar certo, mas é mágico ver um sonho sendo concretizado. Os resultados foram expressivos já nas primeiras semanas, nos primeiros meses", conta todo entusiasmado.

Decidiu divulgar o método no seu recém-criado blog e em algumas redes sociais, e depois para uma turma fechada de alunos. Ele conta que durante 30 dias, o grupo seguiu o método e suas orientações, e os resultados foram fantásticos.

"Percebo que muitos profissionais que nos procuram chegam um pouco desconfiados. Como assim eu posso dobrar, multiplicar meu faturamento? Iniciar um negócio com clientes esperando para comprarem? Esta talvez seja a principal barreira inicial, e nós precisamos mostrar que não trabalhamos com mágica e nem com milagres, mas que sim, se você ou seu negócio começa a se conectar com milhares e milhares de pessoas diariamente, o que chamamos de pilar alcance, é natural que seus resultados aumentem muito."

Além do pilar de alcance, Tavares explica que é preciso direcionar para as pessoas certas, o que ele chama de segmentação, de precisão. E finaliza com o terceiro pilar do método, que são as técnicas de conexão, de influência, persuasão, relacionamento, de vendas.

"As pessoas precisam entender que, apenas ter um site e um perfil comercial nas redes sociais, na gigantesca maioria dos casos, não irá trazer nenhum resultado para seu negócio."

Fábio explica que qualquer pessoa, mesmo as que não possuem experiência com tecnologia ou marketing, pode aprender a usar as redes sociais e plataformas digitais para atraírem muitos novos clientes para seus negócios.

"Eu batalhei muito para ter acesso a este conhecimento, ele transformou minha vida, a de milhares de alunos e eu realmente acredito que este conhecimento pode transformar a vida de outras pessoas, de muitas famílias e consequentemente de toda sociedade. Então, através do meu site, redes sociais, eventos e do meu curso completo, eu posso passar o meu conhecimento em diante e ajudar outras pessoas."

