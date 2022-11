Um programa de aprendizado de pintura de grãos Dongming realizado no Centro de Exposições de Artes e Ofícios de Shandong

DONGMING, China, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Um programa de aprendizado de pintura em grãos de Dongming intitulado "Artesanato de Shandong, Artes de Heze-Made", foi realizado recentemente no Shandong Arts and Crafts Exhibition Center. O evento foi bem recebido por mais de 40 alunos do ensino fundamental e suas famílias da cidade de Jinan, de acordo com o Gabinete de Informações do Governo Popular do Condado de Dongming.

Alunos expondo seus trabalhos de pintura de grãos (PRNewsfoto/Information Office of the Dongming County People's Government)

Sr. Han Guorui, um mestre artesão da pintura de grãos Dongming, elaborou para os alunos e suas famílias a história e o método de produção da pintura de grãos Dongming. Ele convidou-os a ter uma experiência prática com dois padrões - Red Plum Heralds Spring e Best Wishes. Através dessa atividade imersiva, os participantes adquiriram alguns conhecimentos sobre os cereais, aprenderam algumas técnicas, melhorando assim as suas competências, reforçando a sua concentração, aumentando a sua consciência estética e enriquecendo o seu interesse por essa arte cultural.

A pintura de grãos Dongming, também conhecida como pintura de sementes, é uma herança cultural imaterial em Shandong. Aproveitando a forma natural e a cor de uma variedade de cereais, juntamente com a tecnologia à prova de insetos e à prova de corrosão, esse estilo de pintura popular foi habilmente elaborado. É ecologicamente correto e tem um estilo distintamente local. Simboliza paz e prosperidade e, portanto, é considerado como "alimento para a mente exposta na parede".

Nos últimos anos, o Sr. Han foi convidado em muitas ocasiões a participar de eventos de intercâmbio cultural em muitos países e regiões, incluindo Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e países do Sudeste Asiático. Ele foi invariavelmente bem recebido devido aos seus trabalhos únicos de pintura de alimentos, juntamente com suas impressionantes interações e sessões práticas. Em particular, ele atraiu muitos jovens de países fora da China para aprender com ele no local.

Legenda: Alunos exibindo seus trabalhos de pintura em grãos

FONTE Information Office of the Dongming County People's Government

