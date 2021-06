Um sucesso na China, TANK da GWM está prestes a estrear no mercado mundial

Como um sucesso no mercado automotivo chinês com uma atuação fabulosa no mercado, o "fenômeno TANK" do TANK 300 continua crescendo. A GWM melhorou sua capacidade de produção do TANK 300 para encurtar o prazo de entrega do carro. Quando reiniciou a pré-venda do TANK 300 em 19 de abril, a GWM recebeu cinco mil pedidos em apenas três horas. Principalmente no caso da versão prime do TANK 300, devido ao enorme número de pedidos, os clientes precisam reservar com meio ano de antecedência para a compra efetiva do carro. No segmento de SUV off-road chinês, o TANK 300 tem uma participação no mercado combinada de mais de 50%.

Como a marca global de off-roads de alta qualidade da GWM, a TANK apresenta a melhor capacidade off-road e integração de luxo e conforto. Ela cria uma nova categoria de "SUV off-road legal e divertido" no mercado. Construído sobre a plataforma profissional inteligente de off-roads TANK da GWM, o produto mais vendido da marca, o TANK 300, tem forte desempenho, como o dos tanques. Equipado com um sistema de trem de força de motor 2.0 turboalimentado com injeção direta e uma caixa de câmbio automática de oito velocidades da ZF, além de funções como sistema de controle para todo terreno, modos TANK de giro e deslizamento, únicos no mesmo nível de produtos, o TANK 300 pode atender às necessidades tanto de clientes que circulam pelas cidades quanto daqueles que transitam em campos abertos. Ao mesmo tempo, seu luxuoso habitáculo com materiais de alta qualidade e sistema de condução inteligente com acesso à Internet proporcionam aos condutores uma experiência de condução inteligente e confortável. Além disso, o luxuoso e emblemático TANK 800 comercial da GWM também oferece aos condutores uma experiência de condução de alto nível com seu design elegante, materiais de alto nível, técnicas de alta precisão, habitáculo de estilo comercial de grande porte e sistemas inteligentes avançados. Ele tem eficiência de combustível mais elevada após adotar um motor V6 3.0 turboalimentado como seu trem de força central e uma caixa de câmbio automática de nove velocidades desenvolvida pela GWM como seu sistema de transmissão. O TANK 700, como representante da série de tecnologia mecatrônica da GWM, foi projetado com um chassi de longarinas e incorporou até mesmo uma suspensão independente 4x4 e suspensão a ar para tornar a condução mais confortável. Esse produto integra um exterior de estilo mecatrônico único e selvagem com um interior luxuoso e confortável, formando um contraste marcante.

No futuro, a GWM continuará a enriquecer o portfólio de produtos off-road de luxo da TANK e procurará abranger SUVs off-road de alto padrão, de compactos a grandes. Com uma base firme no mercado chinês, espera-se que a série TANK se expanda rapidamente para o mercado mundial, para oferecer aos usuários globais produtos de alta qualidade.

FONTE GWM

