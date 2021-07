Uma combinação poderosa - IGEL Electric e Solcon Industries somam forças

DORTMUND, Alemanha, 8 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Solcon Industries, uma potência em motores de estado sólido, e a IGEL Electric, especialista líder em tecnologia de acionamento, estão planejando combinar seus esforços e realizar uma fusão sob a marca SOLCON IGEL – POWERED.

A SOLCON IGEL – POWERED será uma força líder no setor, visto que a fusão irá acelerar o crescimento e maximizar a cobertura geográfica da empresa, mantendo o foco em oferecer suporte de classe mundial ao cliente e logística aprimorada.

A empresa combinada terá um portfólio mais amplo de produtos, serviços e soluções complementares sob uma visão compartilhada e estratégia de crescimento conjunto. (http://www.solconigel.com/)

Itai Zifroni, CEO da Solcon Industries, disse que "somar forças aumentará significativamente os recursos, o porte e a amplitude geográfica de nosso negócio. Identificamos sinergias substanciais entre nós que irão gerar maiores receitas, combinar talento e tecnologia e impulsionar o alcance global, ao mesmo tempo que nos permitirá reduzir nossa base de custos. Acreditamos que a fusão ofereça uma oportunidade incrível que beneficiará os clientes da Solcon e da IGEL, nossos funcionários e toda nossa rede de distribuidores em todo o mundo."

Michael Kleiböhmer, CEO da IGEL Electric, concordou: "O momento para esta fusão é o mais oportuno. Nossos clientes estão atendendo ao mercado global com instalações em todo o mundo, e a SOLCON IGEL – POWERED será uma parceira ainda mais interessante, uma vez que poderemos oferecer melhor suporte às instalações, onde quer que estejam. A combinação de nossos conhecimentos técnicos possibilitará a criação de produtos e aplicações ainda melhores. Esta é, de fato, uma situação de vantagem mútua para todas as partes interessadas e parceiros."

Sobre a Solcon Industries

A Solcon Industries Ltd (www.solcon.com) é uma empresa de dispositivos eletrônicos de potênia que projeta, desenvolve e fabrica sistemas eletrônicos industriais há mais de 40 anos. Como líder global do setor em tecnologia de motores de partida suave e controles de motor, a Solcon oferece soluções para as aplicações mais complexas em todos os principais setores.

Os critérios de projeto desenvolvidos em campo utilizados pela Solcon garantem a confiabilidade de longo prazo do produto e oferecem soluções inovadoras voltadas para o futuro. Esta abordagem tem permitido que a empresa atenda a mais de 76 países em todo o mundo.

Sobre a IGEL Electric

AIGEL® Electric GmbH ( www.igelelectric.de ) foi fundada em 2001, originalmente uma divisão do "FANAL" Group Wuppertal, e conta com mais de cem anos de experiência combinada em tecnologia de acionamento. Como especialista em tecnologia de acionamento, a IGEL integra motores e sistemas autônomos, além de oferecer soluções sob medida para soluções individuais, com base em projetos avançados.

