Uma das dez maiores empresas de telecomunicações das Américas assina contrato multimilionário com a Darktrace

CAMBRIDGE, Inglaterra, 23 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Darktrace, líder global em IA para segurança cibernética, anunciou hoje que uma das dez maiores empresas de telecomunicações das Américas assinou um contrato multimilionário para adotar a tecnologia de IA cibernética à medida que seus negócios na América Latina continuam a crescer.

A gigante das telecomunicações selecionou soluções nas famílias de produtos da Darktrace relacionados a detecção, investigação e resposta, incluindo seu produto de "resposta autônoma", o Darktrace Antigena, unindo-se a um número crescente de clientes na América Latina que adotaram a abordagem orientada por IA da Darktrace para defesa cibernética. Entre eles estão a GMX Seguros, a Totalsec, a Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), a Orbia, o Hospital Albert Einstein e o Grupo Energía Bogotá.

"Temos o prazer de receber novos clientes importantes na América Latina e ampliar nossa presença na região, com equipes da Darktrace crescendo no Brasil, México e Colômbia", disse Poppy Gustafsson OBE, CEO da Darktrace. "Nossa IA de autoaprendizagem é uma aliada única das organizações porque permite que elas interrompam rapidamente as ameaças cibernéticas em toda sua infraestrutura digital, sem interromper as operações comerciais normais."

A Darktrace também continua a expandir suas parcerias na América Latina, com parceiros como AGT Networks, Neosecure, Datawarden, Datawarden e Mainsoft.

Sobre a Darktrace

A Darktrace (DARK:L), líder global em IA para segurança cibernética, oferece tecnologias de classe mundial que protegem cerca de seis mil clientes no mundo todo contra ameaças avançadas, incluindo ransomware e ataques à nuvem e SaaS. A abordagem fundamentalmente diferente da Darktrace aplica IA de autoaprendizagem para capacitar as máquinas a entender a empresa para defendê-la de forma autônoma. Com sede em Cambridge, no Reino Unido, o grupo tem 1.600 funcionários e mais de 30 escritórios no mundo todo. A Darktrace foi nomeada uma das "empresas mais influentes" da revista TIME em 2021.

