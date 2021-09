Uma equipe de millennials nativos de Hangzhou pinta sua cidade natal pelos novos olhos dos quadrinhos interativos

Em meio às atuais restrições de viagem, o setor de viagens virtuais está crescendo com inúmeras novas formas de as pessoas conhecerem os destinos. O Hangzhou 2X2 coloca o espectador no controle, mergulhando-o no mundo misterioso de Liangzhu.

Durante o processo, os membros locais trabalharam em conjunto com a blogueira australiana de viagens Tara Milk Tea para criar seu personagem de animação. Comunicando-se profundamente por meio de chamadas no Zoom, as duas jovens equipes se uniram para explorar esta cultura antiga e a apresentaram de uma forma envolvente, nova e empolgante.

"Para nós, é como criar um presente para nossa cidade natal. Durante o processo, também conhecemos mais sobre a cidade em que crescemos", disse Fang Chenlin, diretor da Cultureclick.

Tara também ficou admirada com a experiência: "Ver meu personagem de desenho animado com as diferentes vestimentas de Liangzhu me deu a sensação de voltar no tempo para sentir esta história pessoalmente."

Com o tema da civilização chinesa de cinco mil anos de idade, os quadrinhos interativos ilustram seu sistema social, estilo de vida cotidiano, agricultura de cultivo de arroz, sistema de conservação da água periférica, crenças religiosas e muito mais. No final de cada episódio, o público é convidado a votar em duas opções para decidir o próximo destino do personagem.

O programa também convida Xia Yong, diretora da Divisão de Pesquisa Acadêmica do Museu de Liangzhu, como consultora especial para garantir a precisão das informações históricas.

Além do quadrinho de seis episódios, o Hangzhou 2X2 também lançou jogos interativos on-line como o HZ Coloring Page o Spot Liangzhu. Ambos os jogos convidaram as pessoas a conhecer Liangzhu sob uma nova perspectiva.

Em 2021, Hangzhou foi além do escopo de marketing turístico tradicional, abrindo novas possibilidades de viagem como a playlist Hangzhou Whisper, a série de vídeos Hangzhou Timelane e muito mais, permitindo que os fãs do mundo todo permaneçam conectados com a cidade de uma maneira totalmente nova.

Para mais informações: https://youtu.be/4sr0WlrIpK4

FONTE Hangzhou Tourism Commission

