Uma nova abordagem para o tratamento da doença de Alzheimer recebe importante suporte financeiro do NIA

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina do Norte, 20 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A T3D Therapeutics, uma empresa de desenvolvimento de drogas em etapas clínicas dedicadas ao desenvolvimento da T3D-959 (a "Empresa"), uma terapia nova administrada oralmente para a doença de Alzheimer (DA), anunciou hoje o recebimento de um subsídio, que se espera totalize $9 milhões de dólares durante quatro anos, fornecido pelo National Institute on Aging (NIA), parte do NIH, para auxiliar no financiamento da fase II do ensaio clínico do T3D-959, um tratamento novo para a DA focado no metabolismo.

A fase II do estudo PIONEER ( P rospective therapy to I nhibit and O vercome Alzheimer's Disease N eurodegeneration via Brain E n E rgetics and Metabolism R estoration) (terapia prospectiva para a inibição e superação da doença de Alzheimer através da restauração energética e do metabolismo do cérebro) deve iniciar a dosagem de pacientes no início de 2020. O PIONEER é um estudo duplo-cego, controlado com placebo de grupos paralelos sobre a segurança e eficácia da fase II que deve receber a inscrição de até 252 adultos portadores da doença de Alzheimer nas fases leve a moderada (MMSE 16-26). O PIONEER inscreverá sujeitos que receberão uma das três doses diferentes de T3D-959 ou um placebo por 24 semanas.

"Consideramos a concessão do subsídio como um reconhecimento de que a melhoria dos defeitos metabólicos inerentes à doença de Alzheimer é um caminho terapêutico vital e largamente inexplorado necessário e um testemunho do potencial da T3D-959 para o tratamento da DA, uma doença que encaramos como uma anorexia crônica do cérebro", disse John Didsbury, Ph.D., CEO. "Estamos genuinamente honrados pelo suporte do NIA e pela confiança que nossos pares demonstram na ciência que fundamenta a T3D-959."

"Dado o impacto enorme e crescente da Alzheimer em pacientes e famílias, há uma necessidade urgente de desenvolver e avaliar rigorosamente um portfólio maior e mais diversificado de tratamentos promissores em etapas clínicas finais", disse George Vradenburg, presidente e cofundador da UsAgainstAlzheimer's. "O suporte do NIA para os estudos da fase II, incluindo esse ensaio da T3D Therapeutics, deve ser elogiado e escalado se pretendemos atingir nosso objetivo nacional de tratar efetivamente a doença de Alzheimer em um futuro próximo."

"O sistema de avaliação realizado pelo NIA/NIH e seus pares deve ser louvado por apoiar a lógica dessa nova abordagem e a excelência da ciência do programa T3D-959", disse Robert Ingram, ex-CEO e presidente da Glaxo/Wellcome.

O dr. Warren Strittmatter, diretor médico da T3D Therapeutics, professor emérito de neurologia do Centro Médico da Duke University e ganhador do Prêmio Zenith da Alzheimer's Association disse: "Durante minha longa história tratando pacientes com DA, vi pessoalmente as frustrações do cuidadores e dos pacientes com a falta de uma terapia eficaz e a infinidade de recentes fracassos do desenvolvimento de drogas fazendo com que perdessem a esperança. Esse subsídio proporciona um grande apoio à nossa nova e promissora terapia proporcionando-lhes um otimismo renovado. A DA é cada vez mais reconhecida como resultante de um metabolismo anormal do cérebro. A T3D-959 é direcionada a estas vias metabólicas que parecem, após algum tempo, produzir placas amiloides, emaranhados de proteína tau, inflamação e, o mais importante, a demência."

O estudo PIONEER é patrocinado pelo NIA sob a concessão do subsídio número R01AG061122.

A T3D Therapeutics, Inc. é uma empresa de capital fechado sediada no Research Triangle Park, na Carolina do Norte. A Empresa tem uma licença exclusiva para a T3D-959, seu principal candidato produto, e uma plataforma de moléculas estruturalmente relacionadas. A missão da T3D Therapeutics é desenvolver e comercializar a T3D-959 para o tratamento da doença de Alzheimer e do comprometimento cognitivo leve. A T3D-959 é um agonista duplo, de moléculas pequenas, receptor nuclear delta e gama PPAR administrado oralmente, e que penetra no cérebro sendo desenvolvido para a melhoria das disfunções do metabolismo lipídico e glicídico presentes na DA e em outros distúrbios neurodegenerativos.

