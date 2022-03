Uma nova conquista, o HAVAL H6 da GWM recebeu a classificação de segurança de 5 estrelas do ANCAP

A norma de classificação do ANCAP tornou-se mais rigorosa após a atualização. Após a inovação da 3ª geração, o HAVAL H6 alcançou excelentes resultados em quatro aspectos deste teste, incluindo proteção do passageiro adulto, proteção do passageiro criança, assistência à segurança e proteção de usuários vulneráveis das estradas, com pontuações de 90%, 88%, 81% e 73%, respectivamente.

A CEO do ANCAP, Carla Hoorweg, disse: "Este é o primeiro novo modelo de SUV da HAVAL da GWM para o mercado da Australásia em muitos anos. Oferecer um veículo com classificação de 5 estrelas para o mercado, de acordo com os protocolos mais recentes de 2022 do ANCAP, demonstra que a marca acompanhou as mais recentes normas de segurança e expectativas de segurança para o consumidor do ANCAP."

De acordo com os resultados dos testes, o HAVAL H6 alcançou um grau de proteção "Bom" para passageiros adultos. O modelo obteve a pontuação máxima em testes do veículo como impacto lateral, polo oblíquo, proteção contra o efeito chicote e resgate e desencarceramento. Além disso, para adotar uma estrutura veicular de aço de alta resistência de 70% ou mais, o veículo também está equipado com um airbag omnidirecional que pode proteger com eficácia os passageiros sentados nos bancos da frente e de trás contra lesões durante uma colisão.

Em termos de proteção de passageiros crianças, este carro mostrou excelente desempenho da segurança nos testes. O carro obteve a pontuação máxima em testes dinâmicos (lateral) devido ao sistema de fixação ISOFix mais baixo e o sistema de fixação da parte superior instalados no banco traseiro, que podem fortalecer ainda mais a conexão entre a cadeirinha da criança e o veículo, proporcionando assim uma melhor proteção da segurança para crianças.

O HAVAL H6 também se destacou no teste de assistência de segurança. O sistema AEB (frenagem automática de emergência) permite que o veículo evite e reduza colisões. Para proteger a segurança dos motoristas, o assistente de cruzamentos do AEB permite que o veículo atinja frenagem autônoma para evitar colisões com outros carros.

Por fim, o carro apresentou um bom desempenho nos testes de proteção para usuários vulneráveis das estradas. O para-choque foi projetado com espaço adequado para absorção de energia, o que reduz a força do impacto até certo ponto e ajuda ao máximo possível as pessoas a evitar ferimentos graves às pernas dos pedestres. Além disso, o sistema AEB pode detectar prontamente pedestres e ciclistas que estiverem passando e reagir em tempo hábil.

"Esta é uma conquista impressionante da HAVAL da GWM", disse Carla Hoorweg. O excelente resultado do ANCAP também comprova a força da segurança da marca HAVAL. Vários modelos desta marca já ofereceram uma experiência de condução mais segura para clientes em mercados globais como Austrália, Nova Zelândia, Chile e Egito.

Com base neste desempenho tão excelente do HAVAL H6 no teste do ANCAP, a HAVAL continuará a priorizar a segurança e se concentrará em melhorar o desempenho da segurança do veículo para criar produtos da mais alta qualidade para os usuários de todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1775426/A_New_Achievement__GWM_HAVAL_H6_Awarded_ANCAP_5_Star_Safety_Rating.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM