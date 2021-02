Uma nova era de paz: empresa israelense Biogal lança parceria com a Eurovets dos Emirados Árabes Unidos para a distribuição de produtos veterinários da Biogal

GALED, Israel, 2 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a empresa Biogal - Galed Laboratories, tem o prazer de anunciar que firmou uma parceria estratégica histórica com a Eurovets Veterinary Suppliers, após o recente Tratado de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Os dois líderes globais no campo de soluções e diagnósticos veterinários combinarão seus recursos e expertise coletivos para melhorar o bem-estar animal.

Em agosto de 2020, dois acordos de normalização foram firmados entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Oficialmente conhecido como Acordo de Paz Acordos de Abraão: Tratado de Paz, Relações Diplomáticas e Normalização Total entre os Emirados Árabes Unidos e o Estado de Israel, o acordo promete estabelecer relações normais e amigáveis entre os países. A Biogal é uma das primeiras empresas israelenses nesta nova era de paz a estabelecer uma relação comercial com os Emirados Árabes Unidos, através de uma parceria com a Eurovets, que apresentará as soluções de diagnóstico veterinário da Biogal a um novo público nos Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita, Omã, Kuwait e Qatar.

"Estamos entusiasmados em anunciar que a Eurovets se juntou ao ecossistema da Biogal e estamos orgulhosos de estar entre as primeiras empresas israelenses a formar tal aliança após o tratado de paz Israel-Emirados Árabes Unidos", disse Marcela Raisman, CEO da Biogal. "Em conjunto com a Eurovets, estamos mostrando apoio para o novo acordo entre os países e só podemos esperar que isso inspire outras empresas a fazer o mesmo. Por meio de nosso trabalho colaborativo, acreditamos que criaremos valor sustentável para os veterinários em todo o mundo e para seus pacientes."

"Ao reunir a empresa líder do setor de soluções veterinárias e de diagnóstico com as soluções de fornecimento e suporte líderes do setor veterinário para o setor de saúde animal dos Emirados Árabes Unidos, estamos oferecendo valor agregado para clientes, parceiros e, claro, para os próprios pacientes", disse o Dr. Martin Wyness, acionista da Eurovets. "Mal podemos esperar para começar a trabalhar juntos."

Sobre a Biogal:

A Biogal - Galed Laboratories é líder global em soluções de diagnóstico veterinário que produz inovações e desenvolvimentos de diagnósticos veterinários para animais de companhia e de fazenda desde 1986.

Sobre a Eurovets:

A Eurovets foi criada por dois veterinários de animais de companhia com formação no Ocidente, o Dr. Martin Wyness e o Dr. Jonathan Hale. O foco dos dois era melhorar e suprimir a lacuna para os problemas de demanda e fornecimento que muitos veterinários enfrentavam. Ao longo dos anos, eles cresceram para se tornar um dos fornecedores veterinários mais confiáveis dos Emirados Árabes Unidos.

