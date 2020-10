Uma nova hierarquia de mobilidade global surge à medida que as viagens internacionais são retomadas

No início do ano, por exemplo, o passaporte dos EUA estava classificado na 6 ª posição no Henley Passport Index — a classificação original de todos os passaportes do mundo de acordo com o número de destinos que seus titulares podem acessar sem um visto prévio - e os americanos podiam viajar sem complicações para 185 destinos em todo o mundo. Desde então, esse número caiu drasticamente em mais de 100, com os portadores de passaporte dos EUA atualmente podendo acessar menos de 75 destinos, com os centros turísticos e de negócios mais populares em especial excluídos. À medida que as críticas à resposta à pandemia do país continuam a crescer, e com a eleição presidencial dos EUA a poucas semanas de ser realizada, o declínio abrupto do poder de passaportes dos EUA e da liberdade de viagem americana é visto como uma indicação clara de alteração do seu status aos olhos da comunidade internacional.

Outras mudanças significativas na outrora sólida hierarquia de mobilidade global pintam um quadro igualmente nítido do caos provocado pela pandemia da COVID-19. No início de 2020, o passaporte de Singapura foi classificado em 2º lugar globalmente, com os portadores de passaporte capazes de acessar um número sem precedentes de 190 destinos globalmente. Entretanto, em virtude das atuais restrições de viagem, os singapurianos podem viajar para menos de 80 destinos em todo o mundo. Os portadores de passaporte brasileiro podiam acessar 170 destinos, mas atualmente apenas cerca de 70 estão acessíveis. O declínio na mobilidade e no poder de passaporte para países como Índia e Rússia foi menos dramático, mas ainda assim, indicativo de uma mudança geral. Os cidadãos russos tinham acesso a 119 destinos antes do surto da COVID-19, mas atualmente podem viajar para menos de 50. No início do ano, os titulares de passaportes indianos podiam viajar para 61 destinos sem visto, mas devido a restrições relacionadas ao vírus, eles atualmente tem acesso a menos de 30.

Sem levar em conta as várias proibições e restrições de viagem relacionadas à pandemia, o Japão continua a ocupar o primeiro lugar no Henley Passport Index, com um escore de visa-free/visa-on-arrival (isenção de visto/visto na chegada) de 191. Singapura permanece em 2º lugar, com uma pontuação de 190, enquanto a Alemanha e a Coreia do Sul estão empatadas em 3º, lugar, cada uma com uma pontuação de 189. Os estados membros da UE continuam a ter o melhor desempenho geral, com os países do bloco ocupando a maioria das posições nos 10 primeiros do índice.

O Dr. Christian H. Kaelin, presidente do Henley & Partners e inventor do conceito de índice de passaporte, diz que a liberdade de viagem é algo que os cidadãos de países democráticos ricos como o Reino Unido, os Estados Unidos e as nações da Europa Ocidental consideram garantido há décadas. "A pandemia mudou isso abruptamente, e houve uma mudança da liberdade de viajar, considerada uma prerrogativa de nacionais com passaportes outrora poderosos, para a compreensão de que agora é um luxo necessário para aqueles que desejam ter acesso à educação de primeira classe, oportunidades de negócios e saúde de qualidade para eles e suas famílias."

O Dr. Parag Khanna, fundador do FutureMap, diz que as políticas de migração cada vez mais restritivas também encorajaram muitas pessoas a buscar um Plano B. "Mesmo antes da pandemia, o Brexit pressionou os profissionais britânicos a buscar nacionalidades alemãs, francesas, espanholas e outras nacionalidades da UE com base na ancestralidade ou para buscar residência que favorecesse a cidadania em países como Portugal. Os americanos têm se valido de opções semelhantes em países que variam do Canadá a Malta. As estimativas recentes sugerem que o interesse em programas de migração de investimento aumentou cinco vezes de 2019 até meados de 2020."

O Dr. Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners, diz que não há dúvida de que a volatilidade de 2020 aumentou o apelo. "Vimos um interesse sem precedentes de cidadãos de economias desenvolvidas, especialmente americanos, com um aumento surpreendente de 238% nas consultas entre janeiro e outubro em comparação com o mesmo período de 2019. A residência alternativa ou a cidadania são cada vez mais vistas como um ativo indispensável e uma proteção vital contra a volatilidade contínua.

