Umbrüche auf der CHTF 2021: Hochwertige Entwicklung vorantreiben und ein neuartiges Entwicklungsmuster aufbauen

SHENZHEN, China, 6. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Die 23. China Hi-Tech Fair ging am 31. Dezember 2021 erfolgreich in Shenzhen zu Ende und krönte so eine dreitägige Offline-Ausstellung und eine fünftägige Online-Ausstellung mit Spitzenprodukten, in deren Rahmen die neuesten Branchentrends und Errungenschaften präsentiert wurden. Die Messe setzte sich aus Ausstellungen, Konferenzen und Foren, technischem Austausch und Business Matching zusammen. Ziel war es, sich als offene und serviceorientierte professionelle Handelsplattform zu etablieren. Die diesjährige Messe verzeichnete trotz der anhaltenden globalen Pandemie 4.164 Online- und Offline-Ausstellern und fast 150.000 Besucher vor Ort.