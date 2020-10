Umfassendes neues Schweizer Info-Portal zum Thema Glücksspiel im Internet geht online

Durch die Überarbeitung des Geldspielgesetzes, der Geldspielverordnung und der Spielbankenverordnung, die Anfang 2019 in Kraft getreten sind, ist seit einiger Zeit Bewegung in die Schweizer Glücksspiellandschaft gekommen – insbesondere online. Mit einer Erweiterung ihrer Konzession können landbasierte Casinos nun auch online ganz legal Glücksspiele anbieten. Dadurch stehen Spielern endlich offiziell genehmigte Alternativen zu illegalen Internet Casinos aus dem Ausland zur Verfügung.

Um Spielern die Wahl eines seriösen Anbieters auf dem stetig wachsenden Markt zu erleichtern, erstellen die Experten des auf Deutsch und bald auch auf Französisch verfügbaren Info-Portals www.casino.ch detaillierte Rezensionen zu Schweizer Online Casinos. Außerdem bieten sie Informationen und Anleitungen zu beliebten Casino Klassikern wie Blackjack, Baccarat und Poker, aber auch zu brandaktuellen Video Spielautomaten, inklusive kostenlosen Probespielen, und Berichte über weitere Neuerungen in der Branche.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Sicherheitsaspekten: Unterschiedliche Ein- und Auszahlungsmethoden werden ebenso unter die Lupe genommen wie Verschlüsselung, Datenschutz und Zahlungsmoral der überprüften Anbieter.

Geschäftsführer Urs Arnold erklärt: «Der neuregulierte Online Glücksspielmarkt ist für viele Spieler in der Schweiz noch Neuland. Gerade das große Angebot an Casinoanbietern und Spielen kann Anfänger schnell überfordern. Mit Casino.ch haben wir nun ein Branchenportal geschaffen, das vor allem neue, aber auch erfahrene Spieler dabei unterstützen soll, sich in der virtuellen Casino-Landschaft zurechtzufinden. Der erste Weg eines Schweizer Spielers, der sich für ein Casino oder Spiel entscheiden möchte, sollte in Zukunft immer über Casino.ch führen.»

https://www.casino.ch/

