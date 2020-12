Umfrage zu Viren, Waschen und ViralOff®: vermehrtes Waschen aufgrund der Pandemie entspräche einer Zunahme von über 3,5 Millionen Autos allein in den USA**

Einer Umfrage von Polygiene zufolge geben 3 von 4 Personen an, aus Sorge vor Viren jetzt mehr zu waschen. Waschen kostet Zeit und ist lästig, aber vor allem belastet es die Umwelt über alle Maßen.

STOCKHOLM, 17. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Wir wollten das Verbraucherverhalten beim Waschen sowie deren Haltung zum Waschen im Zusammenhang mit der Pandemie untersuchen und befragten daher 625 US-Amerikaner*, um das herauszufinden.Schon vor Covid-19 wurden in den USA pro Woche durchschnittlich sieben Maschinenladungen gewaschen. Der in der Umfrage gezeigte Anstieg von 20 % entspräche ungefähr einer Zunahme von über 3,5 Millionen Autos allein in den USA** (die Gesamtsumme aller Elektrofahrzeuge in den USA liegt bei rund 1,5 Millionen).

Können wir das ändern? Ja, die Verbraucher sind durchaus bereit, ihr Verhalten zu ändern, wenn sie sich der Problematik bewusst sind und die Lösungen kennen, die mit ViralOff und den Behandlungen für dauerhafte Frische von Polygiene zur Verfügung stehen. Und die Nachfrage unter den Verbrauchern scheint riesig zu sein.

Lesen Sie hier die vollständige Umfrage.

* Onlineumfrage in den USA, Altersgruppe 18-100 Jahre, nach Alter und Geschlecht ausgeglichen. Daten erfasst am 7.-9. September 2020.

**Schätzungen zufolge befinden sich in Nordamerika rund 130 Millionen Waschmaschinen, die 2020 pro Woche jeweils sieben Maschinenladungen waschen.



Über Polygiene

Als weltweit führender Anbieter für Technologien für dauerhafte Frische und Geruchskontrolle wollen wir ändern, wie Kleidung wahrgenommen wird - vom kurz- zum langlebigen Gebrauchsgut. Wir behandeln Bekleidung, Heimtextilien und Stoffe für dauerhafte Frische, damit weniger gewaschen werden muss und Kleider und Produkte länger halten. Über 200 Premiummarken auf der ganzen Welt haben sich für ihre Produkte für die Marke Polygiene entschieden. Polygiene ist an der Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Schweden, notiert. Weitere Informationen: www.polygiene.com. Die Erik Penser Bank AB ist Certified Adviser von Polygiene. Telefon: +46 8- 463 83 00, E-Mail: [email protected].

