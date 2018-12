UMITRON consegue financiamento de US $2 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento para projeto que usará as tecnologias IoT e IA para impusionar o crescimento da aquicultura sustentável no Lago Titicaca do Peru

SINGAPURA, 14 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A UMITRON PTE.LTD. (de Singapura e com Masahiko Yamada como cofundador e diretor administrativo) em cooperação com a Abaco (Cooperativa de Ahorro y Crédito) e sua subsidiária Piscis (Piscifactorias de los Andes) foi aprovada para receber um financiamento de US$ 2 milhões para um projeto que visa melhorar a produtividade da aquicultura no Lago Titicaca do Peru. O laboratório de inovação IDB Lab, do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), financiará o projeto com a esperança de melhorar a economia e a sustentabilidade ambiental do setor local de criação de truta.