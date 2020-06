UMITRON in Zusammenarbeit mit Tokyo Tech wurde für das JAXA Innovative Satellite Demonstration Programm auserwählt, um einen Satelliten mit der Mission, Meeresdaten für Aquakulturen zu sammeln, ins All zu schicken

Aquakulturen sind ein wichtiger Bestandteil der globalen Lebensmittelproduktion geworden. Gleichzeitig sind die Weltmeere schnellen Umweltveränderungen ausgesetzt, was eine Reihe von Risiken und Herausforderungen für die heutigen Züchter darstellen. So können Fische zum Beispiel leicht durch Algenblüten getötet werden und der Wachstum von Seetang und Meeresfrüchte kann durch den Abbau von Nährstoffen verhindert werden. Um diese Risiken zu minimieren und die Produktion in Aquakulturen zu stabilisieren, sind Informationen aus dem Meer wie die Verteilung von Plankton und Nährstoffe ausschlaggebend für die Branche. UMITRON arbeitet mit einer Forschungsgruppe, die von der Technischen Hochschule Tokio geleitet wird, zusammen, um Hochfrequenz- und hochauflösende Daten zu sammeln, die die genaue Beobachtung von Küstenregionen, welche wichtige Regionen für Aquakultur-Betriebes sind, ermöglichen. Als Mitglied des Forschungskonsortiums ist UMITRON für die Demonstration des Gebrauchs von Satellitendaten für die Aquakultur-Branche verantwortlich.