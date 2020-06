UMITRON razem z Tokyo Tech zostały wybrane do innowacyjnego programu pokazowego satelity JAXA, w ramach którego wprowadzą na orbitę satelitę odczytującego informacje z oceanów na potrzeby akwakultury

TOKIO, 25 czerwca 2020 /PRNewswire/ -- Spółka UMITRON K.K. (prezes: Ken Fujiwara; zwana dalej „UMITRON") została wybrana do innowacyjnego programu pokazowego satelity Japońskiej Agencji Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA) między innymi we współpracy z japońską uczelnią Tokyo Institute of Technology. Mały satelita, którego misją będzie zebranie danych z oceanów na potrzeby akwakultury, zostanie wystrzelony w roku obrotowym 2022. Wysokiej częstotliwości i wysokiej rozdzielczości informacje uzyskane o poziomie planktonu i składnikach pokarmowych wesprą sektor akwakultury, w tym hodowców ryb, owoców morza i glonów.