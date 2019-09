UMS Media : une invention hollandaise - un œuf frais à la coque ou brouillé en moins d'une minute

AMSTERDAM, 12 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Au bout de plus de 10 années de recherches, la société hollandaise Eggciting Products a réussi à mettre au point deux appareils pouvant cuire en une minute un œuf à la coque ou des œufs brouillés. Outre l'économie de temps et d'énergie, les appareils apportent une contribution importante à la lutte contre le gaspillage de nourriture.

Imaginez le buffet ordinaire du petit déjeuner dans un hôtel : l'œuf à la coque n'est jamais cuit exactement comme vous le souhaitez, et les œufs brouillés qui se sont desséchés sous les lampes chauffantes n'ont ni l'air ni le goût des œufs frais. De plus, lorsque les derniers clients ont mangé, les œufs restants sont jetés. « Il faut que cela change, » a estimé Marcel Bivert, le PDG hollandais d'Eggciting. Il a donc rassemblé une équipe d'ingénieurs, des gens de l'industrie hôtelière et une société de production alimentaire. Résultat : deux appareils brevetés aussi simples qu'ingénieux : les Eggcheff.

Un simple bouton à presser

Les consommateurs peuvent facilement et en toute sécurité faire fonctionner eux-mêmes les appareils Eggcheff. Il suffit d'appuyer sur un bouton sur l'Eggcheff Cooker pour choisir entre un œuf cuit à la coque, mollet ou dur. L'Eggcheff Cooker ramène la durée de cuisson de l'œuf de douze minutes à une seule, ce qui n'avait jamais été accompli auparavant.

L'Eggcheff Scrambled de façon automatique cuit et mélange les œufs en ajoutant même une cuillère-fourchette dans la tasse ou le mug à emporter. Des ingrédients frais – tomate, poivron, oignon et fromage – pourront être ajoutés et cuits à votre goût. « Tout ceci en une minute, le temps que vous attendiez votre café, » explique Bivert. Le Scrambled Eggcheff ne se limite pas aux œufs brouillés personnalisés par des ingrédients frais, car il peut aussi cuire d'autres aliments du petit déjeuner comme les flocons d'avoine, les blancs d'œuf et autres options saines.

Les appareils mis au point par Eggciting Products font appel à une nouvelle technique brevetée de chauffage hybride constituant la façon la plus écoénergétique de cuire les œufs. Les deux appareils offrent la possibilité de servir des petits déjeuners très rapides, frais et sur mesure sans gaspillage, au contraire des produits subissant un traitement industriel et recouverts d'un emballage à jeter.

Comme à la maison

« Dès le début, nous avons ciblé des hôtels, des salons de thé et des vendeurs ambulants pour que les gens puissent se régaler d'œufs délicieux, personnalisés et sains, tout comme à la maison, » raconte Bivert de chez Eggciting Products. Les appareils Eggcheff seront dévoilés en octobre 2019.

Remarques à l'attention des rédacteurs :

Vous pouvez télécharger des photos et vidéos ici : www.theeggcheff.com/press.

