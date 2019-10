Un air de Noël devant l'hôtel de ville de Vienne

Avec ses 600 ans de tradition, le plus ancien et le plus célèbre marché de Noël de Vienne crée un beau rêve de Noël pour petits et grands

VIENNE, 25 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Des mets raffinés au marché de Vienne (OTS), des enfants préparant des biscuits, des cadeaux de Noël et la magie de Noël du City Hall Park, décoré de couleurs vives. Du 15 novembre au 26 décembre, le marché de Noël viennois et le rêve de Vienne vous invitent à passer des moments agréables. L'odeur des châtaignes et des amandes grillées, les chœurs et les trompettes nationaux et internationaux ainsi que l'exposition de crèches créent une ambiance festive. Parfois, on peut même apercevoir le « Petit enfant Jésus ».

Que vous recherchiez le charme vivant d'un marché de Noël, d'un programme varié pour les enfants, du patin à glace dans le City Hall Park ou d'autres lieux culturels, le marché de Noël viennois traditionnel offre une bonne opportunité de divertissement pour toute la famille. Ici, la période de Noël devient spéciale pour chacun. En particulier, les enfants peuvent s'amuser à la Volkshalle dans l'hôtel de ville en préparant des biscuits et en décorant des cadeaux de Noël. Ici, ils peuvent également rencontrer le « Petit enfant Jésus »; qui raconte des histoires de Noël, parle aux tout-petits et prend leurs listes de cadeaux. Les amateurs de Noël pourront s'amuser dans le train de rennes, la grande roue et le manège historique du City Hall Park. Le traditionnel « Christkindlmarkt » est l'endroit idéal pour faire de petits cadeaux à ses proches.

Le marché de Noël viennois et le rêve de Noël de Vienne sont ouverts à la mairie de Vienne du 15 novembre au 26 décembre 2019.

Informations complémentaires : www.christkindlmarkt.at

- Une photo est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com)

