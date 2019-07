Un análisis sobrio del costo/beneficio del proyecto de ley que extendería el horario de expendio de alcohol en los bares hasta las 4am será dado a conocer por Alcohol Justice, y la California Alcohol Policy Alliance con el miembro de la Asamblea de California Lackey

El nuevo análisis fue preparado por la respetada organización ARG de Oakland, un proyecto del Public Health Institute. El "High Cost of the 4am Bar Bill" es una respuesta a la narrativa parcial de ingresos al estado, un desarrollo económico de la vida nocturna ofrecido por Scott Wiener, el autor de SB 58. El proyecto de ley, el tercer intento en tres años por Wiener de alterar las protecciones de una última hora (last call) uniforme estatal, daría a 10 ciudades, en un llamado "programa piloto", la capacidad de extender las horas de venta de alcohol hasta las 4 de la mañana.