Un ancien cadre dirigeant de la British American Tobacco rejoint LGC Capital

Ancien cadre dirigeant de la BAT, M. Remy Di Meglio a rejoint LGC en tant que conseiller principal, après 27 ans avec British American Tobacco, le leader mondial du tabac (1991-2018).

M. Di Meglio va aider LGC à étendre ses activités en croissance rapide liées au cannabis légal en Europe , au Canada , en Jamaïque, en Australie et ailleurs, en négociant des partenariats stratégiques.

LGC Capital Ltd. (TSXV : LG) (« LGC ») est heureuse d'annoncer que M. Remy Di Meglio, basé en Suisse, un ancien cadre dirigeant de l'industrie du tabac, a rejoint LGC en tant que conseiller principal.

M. Di Meglio apporte une vaste expérience à l'équipe de LGC et aux sociétés de l'industrie du tabac qui y détiennent une participation, après avoir travaillé pendant 27 ans pour la British American Tobacco et avoir occupé, entre autres, les postes suivants au cours des 10 dernières années :

Directeur général pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, basé à Amsterdam aux Pays-Bas (2014-2018)

et le reste du monde, basé à Londres au Royaume-Uni (2012-2013) Directeur général - CCG (Arabie saoudite, Koweït, ÉAU, Qatar , Bahreïn, Oman ), basé à Dubaï aux Émirats arabes unis (2010-2012)

Mazen Haddad, coprésident de LGC Capital, a déclaré : « Nous sommes heureux qu'un cadre dirigeant de l'industrie du tabac du calibre de M. Di Meglio ait décidé de rejoindre notre équipe dynamique en tant que conseiller principal pour le conseil d'administration. La croissance des revenus de l'empreinte mondiale en croissance rapide de LGC est d'une importance clé tandis que nous élargissons nos activités de culture et de commercialisation du cannabis en Europe, au Canada, aux Caraïbes, en Australie et ailleurs. M. Di Meglio s'avérera très précieux pour notre entreprise, en appuyant un grand nombre de nos activités, telles que la gestion mondiale de la marque, les stratégies de vente et la rétention des clients clés, à mesure que nous élargissons nos gammes de produits. M. Di Meglio peut fournir une assistance immédiate à Viridi-Unit, en Suisse, qui commercialise déjà des cigarettes CDB légales sur le marché suisse. Son expertise en gestion de haut niveau permettra également de renforcer considérablement nos futures négociations avec de nouveaux partenaires commerciaux. »

À propos de LGC (http://www.lgc-capital.com)

LGC Capital est une entreprise d'investissement de premier plan axée sur le marché du cannabis légal à l'échelle mondiale. Par l'intermédiaire de son portefeuille de sociétés dans lesquelles elle investit, LGC est en train de bâtir une organisation mondiale verticalement intégrée de premier plan de sociétés interconnectées axées sur le cannabis légal, notamment sa culture, sa transformation et sa distribution en Australie, en Jamaïque, en Suisse, en Italie et au Canada, pour les marchés nationaux et l'exportation. LGC Capital Ltd. est une société canadienne ouverte cotée à la Bourse de croissance TSX (TSXV : LG).

Avis concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs concernant LGC Capital Ltd. (« LGC ») et ses opérations, stratégies, investissements, performances financières et conditions respectives. Ces énoncés se caractérisent généralement par l'utilisation d'une terminologie prospective avec des mots et expressions comme « pourrait », « va/vont », « s'attend », « estime », « anticipe », « a l'intention de », « croit » ou « continue » ou des variations négatives ou similaires des termes et expressions ci-dessus. Il se peut que les résultats et performances réels de LGC et Global Canna Labs (« GCL ») diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Ces énoncés sont entièrement qualifiés par les risques et incertitudes inhérents concernant de futures attentes. Certains facteurs importants pouvant causer une différence sensible entre les résultats réels et les attentes comprennent, entre autres, les facteurs du marché et économiques en général, la concurrence, la réglementation gouvernementale et les facteurs décrits dans la section « Risk Factors and Risk Management » des Commentaires et analyses de la direction de LGC pour l'exercice fiscal clos au 30 septembre 2017, tels qu'ils ont été déposés sur SEDAR (http://www.sedar.com). Les mises en garde qualifient tous les énoncés prospectifs attribuables à LGC et aux personnes agissant en son nom. Sauf indication contraire, tous les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de ce communiqué de presse, et ni LGC ni GCL n'ont l'obligation d'actualiser de tels énoncés, sauf dans la mesure requise par les lois applicables sur les valeurs mobilières.Ni la Bourse de croissance TSX, ni son Fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument quelque responsabilité que ce soit quant à l'adéquation ou l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les communiqués de presse

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son Fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument quelque responsabilité que ce soit quant à l'adéquation ou l'exactitude du présent communiqué.

