Un ancien dirigeant d'Amazon se joint au conseil consultatif de la société de logiciels en tant que services (SaaS) suédoise Innovation360

NEW YORK, 10 août 2021 /PRNewswire/ -- Innovation360, chef de file de l'innovation et des solutions de croissance, annonce que John Rossman, ancien cadre et expert en leadership d'Amazon, se joint au conseil consultatif et investit dans Innovation360. John Rossman, auteur de plusieurs ouvrages sur la stratégie et le leadership, conférencier de marque et directeur général de Rossman Partners, collaborera avec Innovation360 pour réaliser la vision globale de cette dernière qui consiste à aider les dirigeants et les organisations à créer une valeur commerciale durable grâce à l'innovation systématique.

John Rossman, former Amazon executive, and digital leadership author, will chair the advisory board and has invested in the Swedish SaaS Innovation Platform Innovation360. In this video, he walks you through the basics in The Amazon Way. The founder and CEO of Innovation360 Magnus Penker gives you 5 top blockers for innovation and growth in this video. He is an Honorary Professor, a Wall Street Journal and USA Today Bestselling Author, and an internationally renowned thought leader on innovation, sustainability, and business transformation.

En étroite collaboration avec le fondateur et président-directeur général, d'Innovation360, Magnus Penker, M. Rossman présidera le Conseil consultatif mondial de la société afin de lancer son expansion à l'échelle internationale, de positionner Innovation360 comme le principal fournisseur de solutions d'innovation et de croissance au monde, et de bâtir un réseau de partenaires de consultation.

M. Penker, auteur à succès publié dans le Wall Street Journal et USA Today et leader d'opinion mondial dans le secteur de l'innovation, de la croissance et de la durabilité, déclare : « Nous sommes ravis que John Rossman ait accepté de collaborer avec nous pour offrir des solutions d'innovation de calibre mondial par l'entremise de notre réseau de revendeurs dans 45 pays. La communauté mondiale fait face à des défis sans précédent, et le moment est donc bien choisi pour établir des liens. L'innovation doit être systématique et organisée pour nous permettre de trouver des solutions et les mettre à l'échelle. »

« Tous les dirigeants veulent le type de croissance et d'avantages commerciaux que peut leur procurer l'innovation, mais beaucoup ne savent pas comment atteindre ces résultats de façon systématique. Innovation360 fournit les techniques, la collaboration et la technologie connectée pour réaliser les promesses de l'innovation », a déclaré M. Rossman. « Nous allons intégrer de nombreuses stratégies et techniques d'Amazon au programme Innovation360. Notre passion commune est de travailler en partenariat avec nos clients et notre réseau de partenaires de consultation pour réaliser leur potentiel en leur proposant un programme systématique d'innovation et de croissance. »

GROUPE INNOVATION360 : Élabore une technologie SaaS de pointe pour la réalisation de la valeur de l'innovation. Innovation360 aide les organisations à renforcer leurs capacités d'innovation, à réinventer leur proposition de valeur et à accélérer la mise en marché mondiale en mettant en œuvre leur approche et leur système fondés sur la recherche.

ROSSMAN PARTNERS INC. : Conseille les clients sur la concurrence et la réussite à l'ère numérique. John Rossman, auteur de la série de livres The Amazon Way, est un analyste des médias recherché, un conférencier de marque et un conseiller auprès des organisations en matière de leadership, d'orientation client, de croissance et d'innovation. Il publie le bulletin hebdomadaire The Digital Leader. Pour en savoir plus, visitez le site amazon-way.com.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=C1ek0zPWGns

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YS4Lne7ThmI

