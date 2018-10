Un bébé panda géant pesant seulement 75 grammes à sa naissance est désormais exposé au parc Adventure World au Japon ; ce dernier accepte des suggestions de nom depuis le 13 septembre

WAKAYAMA, Japon, 27 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Un bébé panda géant (femelle), né le 14 août 2018, est exposé au parc Adventure World à Shirahama, dans la préfecture de Wakayama, au Japon, depuis le 13 septembre. Le parc à thème a demandé au public de proposer des suggestions de nom.

(Images: https://kyodonewsprwire.jp/release/201809268375?p=images)

Informations clés

1. Le bébé panda est le 16e panda géant né dans ce parc d'attractions.

2. Le bébé (qui pesait 75 grammes à la naissance) est le plus petit de tous les pandas géants nés dans le parc, mais sa croissance est constante.

3. Son père (Eimei : 26 ans) a battu son propre record du monde, celui du plus vieux panda mâle à avoir réussi à s'accoupler et se reproduire naturellement en captivité.

4. Adventure World accepte des suggestions du monde entier pour le nom du bébé panda. Les propositions peuvent être soumises par l'intermédiaire de sites Web en anglais et en chinois (chinois simplifié).

Exposition publique du bébé panda géant

Depuis le : 13 septembre 2018

Horaires : de 10 h 15 à 10 h 35 et de 14 h 40 à 15 h

Lieu : Centre de reproduction

Appel à suggestions pour le nom du bébé panda

Période de soumission : du 13 septembre au 16 novembre 2018



Procédure : les propositions peuvent être soumises au parc, par Internet ou par carte postale.



Site en anglais : https://contact-aws.com/fr/





Site en chinois : https://contact-aws.com/ch/

Informations sur le bébé panda (au 26 septembre)

Heure et date de naissance : 22 h 32, le 14 août 2018



Sexe : femelle



Poids : 1350 grammes (75,0 grammes à la naissance)



Taille : 39 cm (15,5 cm à la naissance)

Le bébé, qui est le plus petit de tous les pandas géants nés à Adventure World, n'a pas réussi à téter sa mère à sa naissance. Le personnel du parc d'attractions a alimenté le bébé dans un incubateur avec du lait maternel tiré de sa mère « Rauhin » en prenant soin de contrôler la température et l'humidité afin d'éviter la chute de la température corporelle du bébé. Le bébé a régulièrement été sorti de l'incubateur et ramené auprès de sa mère « Rauhin » afin de l'encourager à téter directement sa mère. Deux jours après sa naissance, le bébé a finalement commencé à téter sa mère par lui-même. Cependant, étant donné que sa température corporelle baissait pendant l'allaitement, le bébé panda devait être remis dans l'incubateur à température contrôlée immédiatement après l'allaitement. Le poids et la température du bébé panda ont augmenté à mesure qu'il grandissait et sa température corporelle a commencé à se stabiliser. Désormais, la fourrure noire et blanche du bébé est clairement visible et ses yeux devraient bientôt s'ouvrir. Nous vous invitons à suivre sa croissance future.