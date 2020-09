Un cabinet de recherche indépendant identifie Wipro comme leader dans le domaine de l'automatisation des processus robotiques pour les soins de santé et les sciences de la vie

EAST BRUNSWICK, New Jersey, et BANGALORE, Inde,, 16 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Wipro Limited (NYSE : WIT) (BSE : 507685) (NSE : WIPRO), une société mondiale de premier plan dans le domaine des technologies de l'information, du conseil et des services de processus d'affaires, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est positionnée en tant que leader dans The Forrester New Wave™ : RPA Service Providers In Healthcare (prestataires de services d'automatisation des procédés robotiques dans le domaine des soins de santé), 3e trimestre 2020.

La pandémie a accéléré l'adoption de l'automatisation dans toute la chaîne de valeur des soins de santé et des sciences de la vie (SSSV). Forrester a lancé cette recherche pour avoir une idée plus précise de la façon dont les projets d'automatisation se déroulent dans l'industrie des SSSV. Le rapport a évalué l'offre actuelle, la présence sur le marché et la stratégie de 12 des plus importants fournisseurs de services d'automatisation des processus par la robotique (APR) émergents dans le domaine des SSSV.

En plus d'être nommé leader, Wipro a reçu des notes différenciées dans les critères de l'automatisation intelligente, de l'automatisation assistée, de l'automatisation sans surveillance, de l'automatisation SSSV, du transfert de connaissances et du modèle commercial. Le rapport Forrester indique que, « De tous les fournisseurs que [Forrester] a évalués, Wipro est celui qui a le plus d'expérience dans la construction de robots pour les clients dans les SSSV et dans la fourniture d'automatisation aux clients dans les SSSV dans le cadre de modèles de passation de marchés basés sur les résultats ». Le rapport indique également : « Les clients ont déclaré que Wipro est leur conseiller stratégique de confiance pour les nouvelles technologies [d'intelligence artificielle] (IA) et les modèles de gouvernance émergents ».

« La pandémie COVID-19 oblige les organismes de santé à intensifier leurs opérations pour prendre en charge un nombre sans précédent de patients. L'ensemble de la chaîne de valeur des soins de santé fait l'objet d'un examen minutieux afin de déterminer les possibilités d'augmenter le débit et de réduire les coûts. Les organisations des sciences de la vie subissent des pressions pour accélérer la recherche, la fabrication et la distribution... Le COVID-19 finira par passer, mais les outils et les stratégies d'automatisation déployés aujourd'hui sont désormais bien établis », indique le rapport rédigé par Jeff Becker, analyste principal chez Forrester Research. Le rapport note ensuite que « Wipro est un fournisseur de services polyvalent ; il convient parfaitement aux entreprises qui ont besoin de conseils stratégiques en matière de gouvernance ou à celles qui ont simplement besoin d'une équipe de développeurs de robots prêts à travailler à leurs risques ».

Bill Stith, premier vice-président et responsable mondial de l'unité commerciale Santé de Wipro Limited, a déclaré : « Alors que nous relevons les défis actuels, nous continuons à investir dans la co-innovation avec nos clients et l'écosystème élargi de nos partenaires afin de renforcer le personnel de santé mondial. Nous fournissons des architectures d'automatisation, des cadres de gouvernance et une gestion des décisions basée sur l'apprentissage machine qui peuvent être mis à l'échelle à grande vitesse, afin de libérer leur temps pour relever des défis plus importants en matière de santé. Nous continuons à découvrir, analyser et concevoir de nouveaux processus automatisés et des interventions d'intelligence artificielle intuitive, tout au long du continuum de soins, des essais cliniques à la prestation de soins et au traitement des demandes de remboursement, en les proposant par le biais de modèles de services créatifs. Nous pensons que cette reconnaissance illustre notre leadership sur le marché dans ce segment de la santé numérique ».

Pour consulter une version personnalisée du rapport, veuillez cliquer ici

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT) (BSE : 507685) (NSE : WIPRO) est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des technologies de l'information, du conseil et des services liés aux processus commerciaux. Nous exploitons la puissance de l'informatique cognitive, de l'hyper-automation, de la robotique, du cloud, de l'analytique et des technologies émergentes pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique et à réussir. En tant qu'entreprise mondialement reconnue pour son portefeuille complet de services, son fort engagement en faveur du développement durable et sa bonne citoyenneté d'entreprise, nous comptons plus de 180 000 employés dévoués au service de nos clients sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et relions les points pour construire un nouvel avenir meilleur et audacieux.

Contact média :

Nisha Chandrasekaran

Wipro Limited

[email protected]

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document représentent les convictions de Wipro concernant des événements futurs, dont beaucoup sont, par nature, intrinsèquement incertains et hors du contrôle de Wipro. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses résultats d'exploitation financiers futurs, ainsi que ses projets, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document sont sujettes à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats anticipés par ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes liés aux fluctuations de nos revenus, recettes et bénéfices, à notre capacité à générer et à gérer la croissance, à l'achèvement des actions d'entreprise proposées, à la concurrence intense dans les services informatiques, à notre capacité à maintenir notre avantage en termes de coûts, aux augmentations de salaire en Inde, à notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, aux dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix et à durée fixes, à la concentration de la clientèle, aux restrictions à l'immigration, à notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos principaux domaines d'activité, les perturbations des réseaux de télécommunications, notre capacité à mener à bien et à intégrer des acquisitions potentielles, la responsabilité des dommages subis dans le cadre de nos contrats de services, le succès des entreprises dans lesquelles nous réalisons des investissements stratégiques, le retrait des incitations fiscales du gouvernement, l'instabilité politique, la guerre, les restrictions légales à la mobilisation de capitaux ou à l'acquisition d'entreprises en dehors de l'Inde, l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant nos activités et notre industrie. Les conditions causées par la pandémie COVID-19 pourraient réduire les dépenses technologiques, avoir un impact négatif sur la demande pour nos produits, influencer le taux de dépenses des clients et pourraient nuire à la capacité ou à la volonté de nos clients d'acheter nos offres, retarder les décisions d'achat des clients potentiels, nuire à notre capacité à fournir des services de conseil sur site et notre incapacité à livrer nos clients ou retarder l'approvisionnement de nos offres, tout cela pouvant affecter négativement nos ventes futures, nos résultats d'exploitation et notre performance financière globale. Nos opérations peuvent également être gravement touchées par une série de facteurs externes liés à la pandémie COVID-19 qui ne sont pas sous notre contrôle. Les risques supplémentaires qui pourraient affecter nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans nos documents déposés auprès de l'organisme américain de contrôle des opérations de bourse, y compris, mais sans s'y limiter, les rapports annuels sur le formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Nous pouvons, de temps en temps, faire des déclarations prospectives supplémentaires écrites et orales, y compris des déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de l'organisme américain de contrôle des opérations de bourse et dans nos rapports aux actionnaires. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être faites de temps à autre par nous ou en notre nom.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1274636/Wipro_Limited_Logo.jpg

SOURCE Wipro Limited