Un cadre de la Deutsche Bank rejoint le projet Founders Bank au poste de PDG

Le projet Founders Bank annonce la nomination de Kenan Altunis, cadre dirigeant de la Deutsche Bank, au poste de président-directeur général.

VALLETA, Malte, 11 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le projet Founders Bank a nommé Kenan Altunis, cadre dirigeant de la Deutsche Bank, au poste de président-directeur général de la société. Altunis dirigera une équipe composée de cadres supérieurs possédant plusieurs décennies d'expérience des services financiers mondiaux dans les domaines de la banque, de la gestion d'actifs et de la finance d'entreprise.

Une fois sa licence obtenue, Founders Bank deviendra une banque d'affaires challenger au service du secteur technologique, notamment de la blockchain et d'autres technologies émergentes.

À son dernier poste, Altunis a été coresponsable mondial du groupe de la clientèle institutionnelle au sein de la banque d'entreprise et d'investissement de la Deutsche Bank, où il était en charge d'une activité générant plusieurs milliards de dollars de revenus et d'une équipe comptant plus de 1 000 personnes. Il a aidé à guider les activités d'investissement de la banque, a traité directement avec les plus grands investisseurs institutionnels et organismes de réglementation du monde, et a fait partie du comité exécutif de la banque, sous la responsabilité directe du directeur général adjoint de la banque. Altunis prendra ses fonctions dès la cessation de ses engagements auprès de la Deutsche Bank, au début du mois de juin 2019.

Le projet Founders Bank développé une banque robuste et axée sur les entreprises dans le but de redéfinir les services bancaires. Altunis a déclaré : « Je suis enthousiasmé par cette transition dans ma carrière, qui me verra passer de la gestion bancaire traditionnelle à la construction d'une banque d'affaires challenger de calibre mondial. Nous nous concentrerons sur la prestation de services aux entreprises technologiques qui ont des difficultés à utiliser et à accéder aux services financiers existants. Cela inclura des entreprises dans les technologies émergentes, telles que la blockchain et les cryptomonnaies. »

Altunis dirigera une équipe polyvalente de cadres supérieurs unique dans le secteur. Le groupe possède plusieurs décennies d'expérience des services financiers mondiaux dans les domaines de la banque, de la gestion d'actifs et de la finance d'entreprise pour des sociétés de premier plan telles que la Deutsche Bank, Barclays, HSBC, Citibank, Bank of America, Royal Bank of Canada, Brevan Howard, KPMG, MasterCard, Amazon, PayPal et Bitpesa.

« En tant que l'un des principaux investisseurs du projet Founders Bank, nous nous engageons à développer l'écosystème et à soutenir les piliers de l'infrastructure afin de faciliter la croissance de l'ensemble du secteur », a déclaré Changpeng Zhao (« CZ »), PDG de Binance.

À propos du projet Founders Bank

Le projet Founders Bank est une banque d'affaires challenger au service du secteur technologique, notamment de la blockchain et d'autres technologies émergentes, qui vise à fournir des services bancaires sur une plateforme technologique de calibre mondial en mettant l'accent sur l'expérience client et l'AML/KYC. Le projet Founders Bank fait actuellement l'objet d'une procédure afin d'obtenir une licence bancaire de l'UE auprès de l'autorité des services financiers de Malte. La société offrira ses services dans toute l'Europe et au-delà.

À ce jour, le projet a embauché une équipe de cadres dirigeants, qui ont tous plus de quinze ans d'expérience à des postes de responsabilité dans les services financiers et la technologie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.founders.money

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/885289/Founders_Bank_Project_Logo.jpg)

Related Links

https://www.founders.money/



SOURCE Founders Bank project