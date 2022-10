Un centre de données à Porto Alegre pour Elea Digital

Avec des plans d'expansion pertinents, Elea Digital annonce l'installation du plus grand centre de données dans la région sud du Brésil

RIO DE JANEIRO, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Elea Digital et TIM (TIMS3) ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord d'achat et de vente d'un bien immobilier appartenant à TIM, situé dans le centre technologique et d'innovation de Porto Alegre, dans le Rio Grande do Sul, dans lequel Elea Digital prévoit de développer le plus grand centre de données du Sud du Brésil.

La transaction a été approuvée par le Conseil administratif de défense économique (Cade) et a été réalisée.

Alessandro Lombardi

A travers cette nouvelle acquisition, Elea Digital affirme sa position dans la région sud du Brésil et vise à résoudre le déficit d'infrastructures numériques dans cette zone géographique. Avec la marque de sept centres de données dans son écosystème, c'est le deuxième site d'Elea Digital (POA2) dans la ville de Porto Alegre.

Grâce à la transaction avec TIM - qui maintiendra un contrat de colocation à long terme avec la nouvelle entreprise -, Elea Digital prévoit de développer et d'étendre l'actif, qui est actuellement de quatre mille mètres carrés, avec 5MVA de puissance.

Également présente à Curitiba (CTA1), São Paulo (SPO1), Brasilia (BSB1 et BSB2) et Rio de Janeiro (RJO1), la plateforme Elea Digital de l'écosystème edge continuera de contribuer à l'expansion de la capacité numérique du pays, en se concentrant sur la technologie 5G, les applications cloud et la transformation des entreprises.

La tâche de promouvoir la numérisation du pays est maintenant renforcée par la transaction avec TIM, un leader dans cette transformation au Brésil.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1931810/Alessandro_Lombardi.jpg

