Un clima de negocios cada vez más beneficioso atrae más inversores de todo el mundo a Dongguán

DONGGUÁN, China, 14 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- La Convención Mundial de Empresarios de Dongguán 2018 se celebró en la ciudad homónima entre el 13 y 14 de diciembre. Más de 1.200 empresarios de Dongguán en el extranjero mantuvieron una gran reunión en su ciudad natal con el propósito de ampliar la cooperación empresarial. En los últimos años, la ciudad del sur de China ha dado la bienvenida a un creciente número de empresas y proyectos globales destacados a medida que su entorno empresarial continúa mejorando.

A fines de 2017, Dongguán albergaba a 391.000 empresas privadas y 586.900 empresas individuales, con un capital registrado total de más de 18.000 millones de yuanes (USD2.620 millones). Las políticas favorables y el excelente clima de negocios han hecho posible que el sector privado de la ciudad prospere en forma sostenible. En 2017 Dongguán lanzó un plan de mejoras en la escala y eficiencia de las grandes empresas. Enfocándose en la política, la industria, la tierra, el capital y los talentos, Dongguán ofrece a las compañías piloto 20 políticas preferenciales inclusivas, además de un panel de expertos para consultas, con el objetivo de asegurar que dichas empresas multipliquen su tamaño y sus beneficios económicos.

"El evento bienal ofrece a los empresarios de Dongguán en el extranjero la oportunidad de obtener un conocimiento más profundo de las realidades de inversión de la ciudad e impulsar los intercambios empresariales y la cooperación con Dongguán. A medida que se despliegan la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda y la estrategia de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, se está acelerando el ritmo de la construcción de una nueva economía abierta y se están aplicando políticas preferenciales para generar un mejor clima de negocios. Como consecuencia, estos empresarios tienen más confianza y se muestran deseosos de invertir en la ciudad", manifestó Yin Hongwei, director del comité ejecutivo de la Convención y presidente del directorio de la Federación Mundial de Empresarios de Dongguán (WDEF, por sus siglas en inglés).

El Dongguán Investment Group Co., Ltd. (DIG) y la WDEF llevaron a cabo una ceremonia de firma de proyectos. Los proyectos firmados, incluyendo cuatro para inversiones industriales y siete para servicios financieros, se encuadran en ámbitos tales como el desarrollo de industrias inteligentes emergentes, inversiones en capitales privados y servicios financieros de ciencia y tecnología para pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Al momento de la firma, las inversiones en industrias y capitales privados alcanzaban un valor de más de 27.500 millones de yuanes (USD3.990 millones) y 3.500 millones de yuanes (USD508,7 millones), respectivamente, mientras que las PyMEs contaban con una línea de crédito por valor de 20.000 millones de yuanes (USD2.900 millones) para servicios financieros, científicos y tecnológicos.

De acuerdo a lo manifestado por Yin, en septiembre se fundó la Federación de Empresarios de Dongguán en Europa Occidental, un evento que contó con la participación de representantes de la WDEF y el DIG quienes a su vez asistieron a la Conferencia de Cooperación Económica y Comercial entre China (Dongguán) y Alemania (Fráncfort) celebrada en Fráncfort y firmaron los acuerdos marco de dos proyectos de cooperación en el sector de la salud con importantes empresas alemanas. Se espera que la Convención Mundial de Empresarios de Dongguán 2018 atraiga más proyectos de calidad.

Al día de hoy los empresarios chinos y extranjeros están más propensos a invertir en Dongguán, lo cual demuestra un notable avance en el esfuerzo de la ciudad por cultivar un entorno empresarial basado en las leyes, internacionalizado y amigable con las empresas. Más allá de eso, se aprobaron más beneficios. El pasado mes de noviembre, Dongguán implementó una serie de medidas para garantizar que las empresas privadas disfruten de un desarrollo de calidad que se espera ayude a las empresas privadas con sede en Dongguán a reducir unos 30.000 millones de yuanes (USD4.360 millones) en diversos costos y ofrecer servicios de valor agregado por valor de 50.000 millones de yuanes (USD7.260 millones) en los próximos tres años.

Además de reducir los costos y fortalecer la capacidad, la ciudad está ofreciendo más oportunidades empresariales y ampliando el acceso al mercado en los principales frentes para esas empresas. Asimismo, ha introducido una serie de políticas para formar un sistema que se ajuste a su desarrollo de calidad. Todas estas señales positivas ofrecen a los empresarios de Dongguán más ventajas y oportunidades de negocio.

FUENTE The Executive Committee of the World Dongguan Entrepreneurs Convention

