Un concours international en Arabie saoudite permet de réhabiliter les arts sonores religieux du 7e siècle après Jésus-Christ

Le concours, lancé par l'autorité du divertissement en Arabie saoudite, met en évidence deux des arts sonores les plus célèbres et les plus anciens dans le monde. L'histoire des récitations du Coran et leur premier enregistrement remontent au milieu du VII e siècle après Jésus-Christ. Les récitations ont été rapportées par le prophète Mahomet, et ont été transmises par ses compagnons à leurs disciples, et ainsi de suite. Il en va de même pour les méthodes d'appel à la prière.

Depuis l'annonce du concours en 2019, plus de 40 000 candidats de 80 pays du monde ont participé. Après plusieurs qualifications et étapes, 36 candidats ont atteint la finale. À ce stade, le concours est limité aux finalistes, qui comprennent 18 participants dans la catégorie de récitation du Saint Coran et 18 participants dans la catégorie d'appel à la prière.

Le concours est diffusé au cours de l'émission Scent of Speech (Otr Elkalam), à la télévision officielle d'État, pendant le Ramadan. La performance des candidats qualifiés est soumise à l'évaluation d'un jury de 13 juges internationaux, sélectionnés avec différentes spécialisations en phonétique, langue, grammaire, et autres, pour assurer que les plus belles et les plus habiles voix remportent un total de 3,2 millions de dollars.

Le lauréat de la récitation du Saint Coran avec la plus belle voix reçoit 1,3 million de dollars, tandis que le lauréat de l'appel à la prière reçoit 533 000 dollars. Le reste du montant est réparti entre six autres participants.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1795831/Scent_of_Speech2.jpg

SOURCE Syaq Co.