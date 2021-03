Un consortium international dirigé par Authentix, Inc. conclut un accord de licence pour la mise en œuvre d'un important système de suivi et de repérage au Pakistan

ADDISON, Texas, GAUTENG, Afrique du Sud et ISLAMABAD, Pakistan, 11 mars 2021 /PRNewswire/ -- Le consortium composé d'Authentix, Inc., de MITAS Corporation et d'AJCL Private Limited a le plaisir d'annoncer qu'il a conclu un accord de licence avec le Comité fédéral des recettes publiques du Pakistan pour mettre en œuvre un système de suivi et de repérage dans les secteurs du tabac, du ciment, du sucre et des engrais. Le contrat de licence couvre une durée initiale de cinq (5) ans ainsi qu'une option de prolongation de trois (3) ans.

Le système vise à aider les fabricants et les importateurs du pays à apposer des timbres-taxes sécurisés et numérisés sur chaque produit des catégories susmentionnées distribué au Pakistan. Ce système permettra la surveillance de la production, le contrôle des mouvements des produits et l'authentification des produits au moyen de technologies sécurisées et non intrusives intégrées aux chaînes de fabrication, à l'équipement portatif spécialisé, aux applications pour téléphones intelligents et aux timbres de sécurité à volets multiples. Compte tenu des volumes de produits prévus dans l'industrie, on s'attend à ce que le contrat total couvre 6,5 milliards de produits de consommation par an.

Selon la Banque mondiale, la production et l'importation de produits au Pakistan pour les quatre secteurs concernés sont touchées par des pratiques de commerce illicite généralisées telles que la contrebande, la contrefaçon et une sous-déclaration du volume de production, ce qui représente environ 50 % du volume total de tous les biens vendus au pays. Ce commerce illicite et l'absence de rapports de production adéquats entraînent une immense perte de recettes fiscales pour le budget de l'État du Pakistan. À titre d'exemple, une source clé de l'industrie rapporte que dans le seul segment des produits du tabac, le montant de l'évasion fiscale s'élève à plus de 77 milliards de roupies pakistanaises (481 millions de dollars américains) par an, soit plus de trois fois le montant actuellement alloué aux dépenses annuelles du gouvernement fédéral en matière de santé.

Le président-directeur général d'Authentix, Kevin McKenna, a déclaré : « Au nom d'Authentix et de nos partenaires du consortium, nous sommes heureux que le Comité fédéral des recettes publiques ait conclu cet accord de licence avec nous. Nous avons hâte de mettre en œuvre ce système avancé de surveillance et d'application de la loi visant à réduire et éliminer le commerce illicite au profit des citoyens du Pakistan et à créer des pratiques de commerce équitable au sein des secteurs mentionnés. »

À propos d'Authentix :

En tant qu'autorité en matière de solutions d'authentification, Authentix prospère dans la complexité de la chaîne d'approvisionnement. Authentix offre des solutions d'authentification avancées pour les gouvernements, les banques centrales et les produits commerciaux, assurant ainsi la croissance des économies locales, le maintien de la sécurité des billets de banque et la création d'importantes occasions à saisir sur le marché pour les produits commerciaux. L'approche de partenariat d'Authentix et son expertise éprouvée du secteur inspirent l'innovation proactive et aident les clients à atténuer les risques pour promouvoir la croissance des revenus et acquérir un avantage concurrentiel. Basée à Addison, au Texas (États-Unis), Authentix, Inc. a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Arabie saoudite et en Afrique. De plus, l'entreprise offre ses services aux clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.authentix.com . Authentix® est une marque déposée d'Authentix, Inc.

