Un dirigeant du Texas Cardiac Arrhythmia Institute participe à un essai clinique portant sur un cathéter susceptible de réduire le risque de complications lors d'une ablation cardiaque

AUSTIN, Texas, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le dirigeant du Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David's Medical Center a participé à une étude clinique visant à évaluer la sécurité et l'efficacité d'un nouveau cathéter à tige sphérique en treillis conçu pour optimiser l'efficacité et le rendement des procédures dans un large éventail d'arythmies cardiaques. Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologiste cardiaque et directeur médical exécutif du TCAI, a récemment participé aux premiers essais de ce cathéter sur des humains qui ont été menés en Europe.

« Cette nouvelle technologie transformatrice permet de fournir plus rapidement et plus précisément de l'énergie lors de procédures d'ablation complexes », a déclaré le Dr Natale. « Ce traitement constitue une option plus sûre pour les patients, car il peut prévenir les dommages collatéraux aux tissus environnants afin de garantir les meilleurs résultats possibles. »

Le nouveau cathéter extensible et spécifique au cœur est utilisé pour réaliser des ablations focales par champ pulsé (PFA) et/ou par radiofréquence (RFA). L'ablation par champ pulsé délivre un champ électrique pulsé, une source d'énergie non thermique, pour procéder à l'ablation du tissu cardiaque au moyen d'un processus connu sous le nom d'électroporation irréversible (IRE), tandis que l'ablation par radiofréquence procède à l'ablation thermique du tissu par radiofréquence.

Le cathéter d'ablation est doté d'une tige sphérique en treillis extensible à son extrémité, ce qui permet aux médecins de créer des cartes à haute résolution et d'effectuer une procédure d'ablation contrôlée et adaptée à l'aide de l'ablation par champ pulsé ou de l'ablation par radiofréquence. En outre, le système de cartographie est intégré à l'appareil et permet la création rapide de cartes électroanatomiques détaillées, offrant une précision accrue et améliorant les résultats pour les patients.

Cette technologie devrait être mise à la disposition des patients au TCAI l'année prochaine.

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center