Un éminent ophtalmologiste guidera la recherche de Turn Bio sur les thérapies contre les maladies oculaires

Albert Wu, M.D., Ph. D., un défenseur reconnu de l'utilisation de la thérapie par cellules souches pour traiter les problèmes oculaires, conseillera l'entreprise dans le développement de thérapies de rajeunissement des tissus oculaires

MOUNTAIN VIEW, Californie, 22 août 2022 /PRNewswire/ -- Turn Biotechnologies, une société spécialisée dans le rajeunissement cellulaire qui développe de nouveaux médicaments à base d'ARNm pour soigner des maladies incurables liées à l'âge, a annoncé aujourd'hui qu'Albert Wu, M.D., Ph. D., supervisera ses efforts de développement de produits thérapeutiques ophtalmiques à titre de conseiller de l'entreprise.

Dr. Albert Wu, a pioneer in the development of cell rejuvenation technologies to treat eye disease, will oversee the formulation of ophthalmic therapeutic products for Turn Biotechnologies as an advisor to the company.

Ophtalmologiste agréé et spécialiste de la chirurgie oculoplastique et orbitale formé dans le cadre d'un stage postdoctoral, M. Wu a concentré ses travaux sur le développement de traitements contre la perte de vision et les maladies oculaires.

À Turn Bio, il dirigera les travaux sur TRN-004, une formulation destinée à rajeunir les tissus oculaires, y compris les cellules épithéliales cornéennes, limbales et conjonctivales, ainsi que les cellules endothéliales cornéennes. Les résultats précliniques montrent que la formulation réduit l'inflammation, le stress oxydatif et la sénescence cellulaire.

TRN-004 est un cocktail protéique spécialement conçu pour rajeunir des cellules ciblées de l'œil. Il est produit à l'aide de la plateforme unique à ARNm ERA™ (Epigenetic Reprogramming of Aging).

« La mission de M. Wu est de transformer l'ophtalmologie en faisant de la médecine régénérative un traitement accepté pour les personnes du monde entier qui souffrent de maladies de l'œil, a déclaré Anja Krammer, PDG de l'entreprise. Sa vision et son expérience nous aideront à redéfinir la façon dont les ophtalmologistes traitent les problèmes de vision liés à l'âge, pour lesquels il n'existe pas de véritable remède. »

M. Wu a près de deux décennies d'expérience en ophtalmologie et en biologie cellulaire. Il a été honoré par le National Institutes of Health, l'American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai, l'Université de Washington et l'Université Yale.

« Notre travail a le potentiel de révolutionner les soins oculaires, de préserver la vision des patients et, en fin de compte, de la restaurer, a affirmé Albert Wu. La capacité de produire des thérapies de rajeunissement cellulaire et de les déployer avec précision suscite de grands espoirs pour des millions de personnes dans le monde dont la vue a été compromise par des conditions non traitables. »

M. Wu a obtenu sa licence en biophysique moléculaire et biochimie à l'Université Yale, et son diplôme de médecine et son doctorat en biologie moléculaire et cellulaire à l'Université de Washington. Il est le coauteur de 55 articles sur ses découvertes de recherche et a contribué à des manuels sur l'ophtalmologie et l'oncologie ophtalmologique. Il donne régulièrement des conférences médicales nationales et internationales.

À PROPOS DE TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn Bio est une entreprise travaillant au stade préclinique qui se concentre sur la réparation des tissus au niveau cellulaire. La technologie exclusive de la plateforme ARNm de l'entreprise, ERA™, rétablit une expression génétique optimale en combattant les effets du vieillissement au niveau de l'épigénome. Cela restaure la capacité des cellules à prévenir ou traiter les maladies, à guérir ou régénérer les tissus et à lutter contre les maladies chroniques incurables.

La société achève actuellement des recherches précliniques sur des thérapies sur mesure visant des indications en dermatologie et en immunologie, et développe des thérapies pour l'ophtalmologie, l'arthrose et le système musculaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.turn.bio .

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ :

Jim Martinez, rightstorygroup

[email protected] ou (312) 543-9026

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882156/Albert_Wu_Turn_Biotechnologies.jpg

SOURCE Turn Biotechnologies, Inc.