Un engagement continu à l'approche du succès de la COP27

L'équipe de la présidence égyptienne de la COP27 rencontre des représentants des précédentes présidences de la conférence pour discuter des objectifs ultimes de la COP27

Les précédents présidents de la COP et leurs représentants se sont joints à un atelier pour fournir des informations

LE CAIRE, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Les membres de l'équipe de la présidence égyptienne de la COP27 et de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ont tenu une consultation d'une journée en préparation de la conférence.

Egyptian COP27 Presidency team meets representatives of previous COP Presidencies to discuss ultimate objectives of COP27

Facilité par le Centre pour les négociations multilatérales (CEMUNE), l'atelier a examiné comment la COP27 de Charm el-Cheikh s'engagera dans les nombreux défis climatiques et économiques actuels et les fera progresser. Outre la CCNUCC et les membres de la présidence de la COP27, 14 intervenants étaient présents dont Manuel Pulgar-Vidal, président de la COP26, Archie Young, négociateur principal de la COP26, Tomasz Chruszczow (ancien champion de haut niveau du climat pour la COP24), le Dr Hakima El Haite (ancienne championne de haut niveau du climat pour la COP22) et Kaveh Guilanpour (ancien co-négociateur principal pour le changement climatique de l'UE).

Les sessions de groupe ont discuté de la meilleure façon de s'assurer que le leadership politique mondial puisse guider davantage le processus et ont identifié le risque de défis existants et en constante évolution ayant un impact sur la COP27, plus que lors des éditions précédentes. Avec la situation actuelle en Ukraine, les prix élevés de l'énergie et les prévisions de récession économique, les participants ont reconnu les facteurs possibles qui pourraient affecter les ambitions à long et à court terme sur lesquelles le monde s'est mis d'accord dans le cadre de la CCNUCC et de l'Accord de Paris.

L'élimination des obstacles au dialogue productif et à un éventuel accord a été au cœur des débats. L'équipe de la présidence de la COP27 et les autres participants ont travaillé sur la mise en place du cadre adéquat pour faciliter un consensus mondial axé sur la mise en œuvre des engagements existants et sur la meilleure façon de renforcer cette ambition.

S.E. Sameh Shoukry, président désigné de la COP, a déclaré : « Le rôle de la présidence de la COP consiste à aligner et à faire converger plusieurs points de vue et à faciliter des discussions transparentes, inclusives et fructueuses, tout en prônant constamment davantage de progrès, d'ambition et de solidarité. »

« Une bonne préparation de fond et organisationnelle est essentielle pour s'assurer que la COP27 donne le résultat le plus positif possible. Cet atelier a rassemblé plusieurs experts et spécialistes ayant une vaste expérience de l'action en faveur du climat et des conférences sur le climat, et a permis un échange utile des meilleures pratiques et des enseignements tirés », a ajouté Wael Aboulmagd, représentant spécial de la COP27.

La COP27 aura lieu du 6 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh, en Égypte

