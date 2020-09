Un equipo de comercio internacional líder se une a Crowell & Moring en Bruselas

Akritidis ofrece casi tres décadas de experiencia en Bruselas, asesorando a los clientes principalmente en investigaciones de defense de comercio, asuntos de aduanas, barreas comerciales/accceso al mercado, sanciones comerciales/controles de exportación e investigaciones antifraude de la UE dirigidas por OLAF, la Oficina Europea Antifraude. Es consistentemente reconocido por Chambers & Partners y Legal 500 en estos campos. Akritidis también asesora a los clientes sobre aprovisionamiento público europeo y protestas de licitación, leyes de competencia de la UE, problemas de mercado interno de la UE, y es un litigador experimentado ante los Tribunales de la Unión Europea en Luxemburgo. Asesora a las compañías globales sobre sus acuerdos con instituciones de la UE, gobiernos europeos y asiáticos y les representa ante las autoridades comerciales internacionales y agencias de investigación.

"Vassilis se ha labrado una sólida reputación y tiene experiencia demostrada para ayudar a nuestros clientes a resolver sus problemas de comercio internacional más acuciantes", dijo Philip T. Inglima, presidente de Crowell & Moring. "Se une a la firma en un momento en el que estamos creciendo estratégicamente nuestra huella internacional y expandiendo nuestra capacidad para asesorar a los clientes globales en áreas críticas de este dinámico entorno empresarial. Tener a Vassilis y a su equipo en la UE será un gran beneficio para los clientes".

Akritidis ha asesorado a las corporaciones, asociaciones profesionales y gobiernos localizados en los Estados miembro de la UE, así como en todo el mundo en la India, China, Brasil, Tailandia, Taiwán, Croacia, Rusia, Ucrania, Corea, Turquía, EAU y Estados Unidos. Ha gestionado 10 investigaciones ante la Comisión Económica Eurasiática en Moscú, representando a los encuestados asiáticos. Sus clientes abarcan una variedad de sectores, como el acero, químicos, tecnología, transporte, defensa y aeroespacio, y agricultura y alimentación.

"Vassilis y su equipo son una incorporación excelente a nuestra oficina de Bruselas", dijo Kristof Roox, socio cogerente de la oficina de Bruselas. "Crowell & Moring tiene un excepcional equipo comercial internacional y este nuevo grupo expande nuestra capacidad de servir a clientes en Europa, Rusia y Asia. Este experimentado equipo es también capaz de abordar problemas como el impacto del Brexit y las guerras comerciales entre China y EE.UU. poniéndonos en una posición muy fuerte para asesorar a nuestra creciente base de clientes global".

"Dadas las próximas elecciones en EE.UU. y el Brexit en Europa, hay una creciente necesidad de asesoría de comercio", dijo Nicole Janigian Simonian, copresidente de International Trade Group de Crowell & Moring . "La incorporación de Vassilis y Lorenzo impulsa nuestras capacidades comerciales en Europa, creando un fuerte equipo comercial internacional transatlántico que podrá ayudar también a nuestros clientes en Asia".

"Me sentí atraído hacia Crowell & Moring por su práctica comercial de alto nivel, ersonal y las valiosas sinergias con la profunda experiencia en regulación y litigación de la firma", dijo Akritidis. "Espero colaborar con mis nuevos colegas para ayudar a los clientes mientras siguen estrategias para proteger y hacer crecer su huella empresarial e internacional." Akritidis obtuvo un grado en derecho de la Aristotle University of Thessaloniki y un máster del Institute of European Studies.

Acerca de Crowell & Moring LLP

Crowell & Moring LLP es un despacho jurídico internacional con más de 500 abogados que defienden a clientes en asuntos relacionados con litigios y arbitrajes, además de temas reglamentarios y transaccionales. La firma está reconocida a nivel internacional porque representa a empresas de Fortune 500 en litigios muy importantes, así como por su compromiso continuado con el servicio pro bono y la diversidad. La firma tiene oficinas en Washington, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, condado de Orange, Londres y Bruselas.

Contacto de redes:

Rebecca Carr

Directora de Comunicaciones

+1 202.508.8335

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1279717/Crowell_Moring_LLP.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/175008/crowell_and_moring_llp_logo.jpg

Related Links

http://www.crowell.com



SOURCE Crowell & Moring LLP