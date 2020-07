Un equipo de reconocidos expertos internacionales supervisará el desarrollo de los protocolos de salud y seguridad

MADRID, 6 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Las compañías líderes en la industria de cruceros Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. y Royal Caribbean Group han anunciado la colaboración de reconocidos expertos internacionales en salud pública para el desarrollo de protocolos mejorados de salud y seguridad de sus cruceros, en respuesta a la pandemia global del COVID-19.

Las compañías han pedido al exgobernador del estado de Utah Mike Leavitt y al doctor Scott Gottlieb su colaboración como copresidentes del grupo de expertos "Healthy Sail Panel", recientemente creado por ambas navieras. Este panel tiene como principal objetivo desarrollar una serie de recomendaciones orientadas a dar respuesta a los desafíos en salud pública que supone el COVID-19, mejorar los protocolos y las medidas, y preparar la reanudación de las operaciones de los cruceros con todas las garantías de salud y seguridad.

El grupo de expertos ha estado trabajando intensamente durante un mes y se prevé que presente sus primeras recomendaciones a finales de agosto. Ambas compañías de cruceros han comentado que su trabajo será de "código abierto", por lo que cualquier empresa o industria podrá adoptarlo libremente y beneficiarse de los conocimientos científicos y médicos de estos reconocidos especialistas.

"Estamos ante una situación sin precedentes que requiere el desarrollo de estándares únicos en salud y seguridad", ha enfatizado Richard D. Fain, presidente y CEO de Royal Caribbean Group. "La incorporación de estos respetados expertos como asesores en este proceso demuestra nuestro compromiso con la protección de nuestros pasajeros, equipos y las comunidades que visitamos", ha destacado.

"Competimos a diario en el negocio de captar clientes para que disfruten de sus vacaciones, pero nunca habíamos entrado en una competencia relacionada con los protocolos de salud y seguridad", ha indicado Frank Del Rio, presidente y CEO de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "Si bien la industria de cruceros siempre ha tenido rigurosos estándares de salud y seguridad, los excepcionales desafíos que plantea el COVID-19 nos ofrecen la oportunidad de elevar aún más ese listón", ha señalado.

"La salud y la seguridad son las máximas prioridades para todas líneas de cruceros que integran CLIA, como lo demuestra esta iniciativa que han puesto marcha dos de nuestros más importantes miembros. Aplaudimos estas acciones, así como los esfuerzos que realizan de forma paralela todos nuestros miembros, que trabajan incansablemente para desarrollar protocolos apropiados basados en las recomendaciones de las autoridades sanitarias y expertos médicos en Estados Unidos y otros países", ha explicado Kelly Craighead, presidente y CEO Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA, por sus siglas en inglés).

Fain y Del Rio han añadido que uno de los objetivos de este panel es asegurar que los protocolos que se presentarán en los Centros para Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, y otros reguladores contengan los mejores conocimientos disponibles de salud pública, ciencia e ingeniería. El trabajo realizado por el panel se compartirá con toda la industria y los reguladores.

"Al convocar al "Healthy Sail Panel", buscamos la participación de un grupo diverso de expertos líderes en áreas de la ciencia y la salud pública que sean directamente relevantes para las consideraciones enumeradas en la No Sail Order", ha indicado, por su parte, el exgobernador Leavitt. "Consideramos nuestro trabajo como un esfuerzo de salud pública profundamente importante. La salud y la seguridad de los pasajeros, la tripulación y las comunidades que visitan los cruceros serán el enfoque principal de este proyecto".

El doctor Gottlieb ha dicho: "Sabemos que los problemas de salud pública que tenemos por delante son complejos y, en algunas áreas, abordarlos requerirá enfoques innovadores. Nuestro objetivo al reunir a este equipo de expertos líderes fue desarrollar prácticas de primera que puedan mejorar la seguridad y proporcionar una hoja de ruta para reducir los riesgos del COVID-19 ".

El panel está copresidido por el exgobernador Mike Leavitt, quien también ejerció como secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS); y el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Los miembros del panel son expertos reconocidos a nivel mundial en diversas disciplinas, incluidas la salud pública, enfermedades infecciosas, la bioseguridad, hostelería y operaciones marítimas.

Estos son todos los miembros del panel de expertos:

Exgobernador Mike Leavitt

Mike Leavitt fue gobernador de Utah durante tres períodos y se desempeñó como administrador de la EPA y secretario del HHS, durante la presidencia de George W. Bush. Es el fundador de Leavitt Partners, una empresa que brinda apoyo a la inversión, datos y análisis, alianzas de miembros y servicios directos a clientes para respaldar estrategias de toma de decisiones en la economía del valor.

Dr. Scott Gottlieb

El doctor Scott Gottlieb fue comisionado de la FDA entre 2017 y 2019, y se desempeñó como Subcomisionado de Asuntos Médicos y Científicos de dicha agencia entre 2005 y 2007. Es un médico especializado en medicina interna y actualmente es miembro residente del American Enterprise Institute.

Helene Gayle MD, MPH

Dra. Gayle es actualmente la CEO de Chicago Community Trust, una de las principales fundaciones comunitarias de Estados Unidos. Durante casi una década, fue presidenta y directora ejecutiva de CARE, una reconocida organización humanitaria internacional. Experta en desarrollo global, asuntos humanitarios y de salud, Gayle estuvo 20 años en los CDC, trabajando principalmente en temas del VIH/SIDA. Trabajó también en la Fundación Bill y Melinda Gates, dirigiendo programas sobre VIH / SIDA y otros problemas de salud global. Asimismo, lanzó la Iniciativa Social McKinsey (ahora McKinsey.org), una organización sin fines de lucro que crea asociaciones de impacto social. La doctora Gayle es miembro de juntas directivas de compañías públicas y sin fines de lucro, incluidas The Coca-Cola Company, Colgate-Palmolive Company, Brookings Institution, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, New America, la Campaña ONE, la Reserva Federal de Chicago y el Club Económico de Chicago. Es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, la Asociación Estadounidense de Salud Pública, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Médica Nacional y la Academia Estadounidense de Pediatría.

Julie Gerberding, MD, MPH

Dra. Julie L. Gerberding es Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Pacientes de Merck, liderando todos los aspectos de las comunicaciones estratégicas, las políticas públicas mundiales, la salud de la población y la participación de los pacientes. La también exdirectora de los CDC y experta en salud pública de renombre mundial, Gerberding está profundamente comprometida a lograr un impacto sostenible en la salud mundial y abordar algunas de las prioridades de salud más desafiantes de nuestro tiempo. Esto incluye abordar problemas críticos como el acceso a terapias importantes, abogar por políticas de salud que promuevan y sostengan la innovación de nuevos medicamentos y vacunas, y reducir la mortalidad materna a través del programa Merck for Mothers, una asociación público-privada orientada a cumplir lo establecido en los "Sustainable Development Goal", de la ONU, sobre la reducción de la mortalidad materna. Antes de unirse a Merck, Gerberding se desempeñó como Directora de los CDC entre 2002 y 2009, siendo la primera mujer en ocupar ese puesto. Mientras estuvo en la agencia, estuvo al frente de más de 40 respuestas de emergencia antes crisis internacionales como: ántrax, SARS, gripe aviar, brotes transmitidos por alimentos y desastres naturales. Anteriormente, Gerberding era miembro titular de la facultad de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de California en San Francisco (UCSF). Actualmente, continúa como profesora clínica adjunta de medicina en dicha universidad.

Steven Hinrichs, MD

Dr. Steven Hinrichs es profesor y presidente del Departamento de Patología y Microbiología del Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha y director del Laboratorio de Salud Pública de Nebraska (NPHL), así como del Centro de Bioseguridad de la Universidad de Nebraska. En su cargo como director del laboratorio fue responsable del desarrollo de un programa estatal para la rápida identificación de agentes biológicos de destrucción masiva. Actualmente, es el investigador principal de múltiples premios nacionales de la Asociación de Laboratorios de Salud Pública (APHL) y de los CDC y el Departamento de Defensa de Estados Unidos para el desarrollo de un programa de divulgación para ampliar la capacitación y la experiencia en el reconocimiento temprano de agentes de guerra biológica. Hinrichs obtuvo su doctorado en la Universidad de Dakota del Norte y está certificado por la junta en Anatomía y Patología Clínica. Su laboratorio de investigación se centra en el diagnóstico molecular y en el papel de los virus en el cáncer. Hinrichs ha publicado más de 130 artículos en revistas médicas y científicas.

Michael Osterholm, MD, PhD

Michael Osterholm es uno de los principales expertos en Estados Unidos en salud pública, enfermedades infecciosas y bioseguridad. Como director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, es un líder internacional en la gestión mundial de pandemias. Ha dirigido numerosas investigaciones sobre brotes de enfermedades, incluidas las enfermedades transmitidas por los alimentos, la hepatitis B en entornos de atención sanitaria y la infección por VIH en trabajadores sanitarios. Además, es consultor de la Organización Mundial de la Salud, los Institutos Nacionales de Salud, la FDA, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y los CDC. Entre 2001 y 2005, Osterholm se desempeñó como asesor especial del Secretario del HHS en cuestiones relacionadas con el bioterrorismo y la preparación de la salud pública. Desde junio de 2018 hasta mayo de 2019, se desempeñó como Científico para la Seguridad de la Salud en representación del Departamento de Estado de Estados Unidos. También ha sido nombrado miembro de la Junta Asesora Científica Nacional sobre Bioseguridad y del Grupo de Trabajo sobre Pandemias del Foro Económico Mundial, entre otros destacados cargos de asesoramiento.

Stephen Ostroff, MD

Dr. Ostroff aporta años de experiencia en salud pública, habiendo servido en puestos de alto nivel en la FDA y los CDC. Fue Comisionado en funciones de la FDA, desde 2015 a 2016, también se ha desempeñado como jefe científico de la FDA. Ostroff se incorporó a la FDA en 2013 como jefe médico del Centro de Seguridad Alimentaria y Nutrición Aplicada y asesor superior de salud pública de la Oficina de Alimentos y Medicina Veterinaria. Sus anteriores cargos han sido como subdirector del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de los CDC, donde también fue director interino del Programa de Agente Selecto. Durante su estancia en el CDC se centró en las enfermedades infecciosas emergentes, la seguridad alimentaria y la coordinación de la respuesta a brotes complejos. Se retiró del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos con el rango de Contralmirante (Cirujano General Adjunto). Ostroff fue también director de la Oficina de Epidemiología y médico general en funciones del Commonwealth de Pennsylvania, y ha sido consultor internacional en proyectos de salud pública en el sur de Asia y América Latina. Se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pennsylvania en 1981 y completó las residencias en medicina interna en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado y en medicina preventiva en los CDC.

William Rutala, PhD, MS, MPH

Dr. Rutala tiene experiencia en la gestión médica de una variedad de enfermedades y una amplia experiencia en el estudio de la epidemiología y la virología, en particular en el manejo de brotes y patógenos emergentes. Sus principales enfoques de investigación son la etiología y la prevención de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, con especial foco en la desinfección y esterilización de los dispositivos médicos y quirúrgicos reutilizables (por ejemplo, endoscopios, instrumentos quirúrgicos). Otras de las esferas de investigación que mantiene activas son la contribución del entorno hospitalario a la transmisión de enfermedades, la higiene de las manos, la prevención de la transmisión de agentes infecciosos, incluidos los organismos resistentes a los medicamentos, la prevención de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la investigación de los brotes y los patógenos nuevos y emergentes, todos asociados a la atención sanitaria.

Kate Walsh, PhD

Kate Walsh es la decana de la Escuela de Administración Hotelera de la Universidad de Cornell y Profesora E.M. Statler. Como actual profesora de administración, es líder en educación para la industria hotelera mundial y una renombrada experta en diseño de servicios organizacionales, liderazgo y desarrollo de carreras, así como en el impacto de las inversiones estratégicas en capital humano. Además de ser autora y colaborador en varios libros, los artículos de Walsh han sido publicados en numerosos y reconocidos medios de investigación. Cuenta con más de 20 años de experiencia académica, incluso en su actual función de decana. Asimismo, posee un amplio conocimiento de la industria, ya que fue directora de capacitación y desarrollo de Nikko Hotels International, gerente de capacitación corporativa de los antiguos hoteles de Bristol y auditora principal de Loews Corporation. También fue contable certificada por el estado de Nueva York. Desde el comienzo de su período como decana, Walsh se ha centrado en posicionar la escuela en el eje del futuro de la educación. Esto incluye llevar a cabo una renovación integral de los planes de estudio de grado y de posgrado, desarrollar la presencia online a nivel global de la escuela, identificar socios internacionales para el desarrollo de programas de máster y proporcionar liderazgo de pensamiento para la industria de la hostelería, sobre todo mediante la creación de asociaciones de investigación de la industria para el profesorado, fomentar nuevas iniciativas a través de los seis centros e institutos de la escuela y proporcionar recursos desarrollados por el profesorado para guiar a la industria. Walsh obtuvo su doctorado en la Carroll School of Management del Boston College y un máster en Escuela de Administración Hotelera de Cornell.

Capitán Patrik Dahlgren

El Capitán Patrik Dahlgren es el Vicepresidente Superior de Operaciones Marinas Globales y Optimización de la Flota de todas las marcas globales del Grupo Royal Caribbean. La experiencia marítima de Dahlgren comenzó como oficial de puente a bordo de remolcadores, yates y una serie de buques de carga y transbordadores. Ascendió de rango con más de 15 años a bordo de los cruceros de Royal Caribbean International, siendo su último mando marítimo como Capitán de Oasis of the Seas y Quantum of the Seas. Fue uno de los principales contribuyentes al desarrollo de Quantum of the Seas y recibió el reconocido premio RINA (Royal Institute of Naval Architects) por su innovación y sus contribuciones a la seguridad marítima.

Robin Lindsay

Robin Lindsay es el Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Barcos de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, siendo nombrado para este cargo en enero de 2015. En este cargo, Lindsay ha sido responsable de las operaciones marítimas y técnicas, operaciones hoteleras, entretenimiento, desarrollo de productos, servicios portuarios y de destino, personal de la flota, islas exteriores y construcción y renovación de buques para las tres marcas de la empresa: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises. Antes de incorporarse a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Lindsay ocupó un cargo similar como Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Buques en Prestige Cruise Holdings, la empresa matriz de Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises. La historia de Lindsay en la empresa se remonta a los inicios de Oceania Cruises en 2003, donde se incorporó como Vicepresidente Superior de Operaciones Hoteleras y de Buques. Lindsay obtuvo su licenciatura en la Universidad Tecnológica de Luisiana.

Además, varios expertos participarán como asesores principales del panel, entre ellos la Dra. Caitlin Rivers, profesora y epidemióloga de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins y experta en epidemiología de enfermedades infecciosas emergentes y ciencia de los brotes; y la Dra. Phyllis Kozarsky, profesora emérita de medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory y experta en asesoramiento y educación sanitaria previa a los viajes, salud global y epidemiología de las infecciones y enfermedades infecciosas relacionadas con los viajes. La Dr. Kozarsky es consultora experta de la División de Migración Global y Cuarentena en salud de los viajeros de los CDC.

Acerca de Norwegian Cruise Line Holdings

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH) es una compañía de cruceros líder en todo el mundo que engloba las marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises. Con una flota combinada de 28 barcos y aproximadamente 59.150 camarotes, estas marcas ofrecen itinerarios a más de 490 destinos en todo el mundo. La compañía inaugurará nueve barcos adicionales de aquí a 2027.

Acerca de Royal Caribbean Group

Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) es una compañía global de vacaciones en crucero que controla y opera cuatro marcas globales: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara y Silversea Cruises. La empresa es también propietaria de la marca alemana TUI Cruises y accionista del 49% de la marca española Pullmantur. Juntas, estas marcas operan con un total de 62 buques, con otros 16 a partir desde el 31 de marzo de 2020. Operan diversos itinerarios alrededor del mundo que hacen escala en los siete continentes. Para encontrar información adicional, puede acceder en www.royalcaribbean.com , www.celebritycruises.com , www.azamara.com , www.silversea.com , www.tuicruises.com , www.pullmantur.es , http://www.rclcorporate or www.rclinvestor.com .

Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements

Some of the statements contained in this release are "forward-looking statements" within the meaning of the U.S. federal securities laws intended to qualify for the safe harbor from liability established by the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All statements other than statements of historical facts contained in this release, including, without limitation, those regarding business strategies, plans, and objectives for future operations (including those regarding efforts made by the panel and future health and safety protocols) are forward-looking statements. Many, but not all, of these statements can be found by looking for words like "expect," "plan," "will," "may," and similar words. Forward-looking statements do not guarantee future performance and may involve risks, uncertainties and other factors which could cause actual results, performance or achievements to differ materially from the future results, performance or achievements expressed or implied in those forward-looking statements. Examples of these risks, uncertainties and other factors include, but are not limited to the impact of: the spread of epidemics, pandemics and viral outbreaks and specifically, the COVID-19 outbreak, including its effect on the ability or desire of people to travel (including on cruises); the ability to develop strategies to enhance health and safety protocols to adapt to the current pandemic environment's unique challenges once operations resume and to otherwise safely resume operations when conditions allow; coordination and cooperation with the CDC, the federal government and global public health authorities to take precautions to protect the health, safety and security of guests, crew and the communities visited and the implementation of any such precautions; and other factors set forth under "Risk Factors" in each respective company's most recently filed Annual Report on Form 10-K, Quarterly Report on Form 10-Q and subsequent filings with the Securities and Exchange Commission. It is not possible to predict or identify all such risks. There may be additional risks that are considered immaterial or which are unknown. The above examples are not exhaustive and new risks emerge from time to time. Such forward-looking statements are based on current beliefs, assumptions, expectations, estimates and projections regarding present and future business strategies and the environment in which we expect to operate in the future. These forward-looking statements speak only as of the date made. We expressly disclaim any obligation or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statement to reflect any change in our expectations with regard thereto or any change of events, conditions or circumstances on which any such statement was based.

FUENTE Royal Caribbean Group & Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

