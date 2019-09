Un estudio desvela que probablemente 9 de cada 10 pacientes han sido correctamente triados gracias a MolecuLight i:X®

- Un estudio publicado encuentra que es probable que los 9 de cada 10 pacientes con heridas hayan sido correctamente triados gracias a la información del dispositivo de diagnóstico por imágenes MolecuLight i:X®

El estudio destaca la utilidad de la imagenología de fluorescencia bacteriana a la hora de proporcionar información en tiempo real

a los médicos sobre la carga bacteriana de una herida que haya tenido un impacto significativo en las decisiones de tratamiento

TORONTO, Ontario, 13 de septiembre de 2019 /CNW/ - MolecuLight Inc., líder mundial en técnicas de imagen por fluorescencia portátil para la visualización en directo de bacterias en heridas crónicas, ha anunciado la publicación de "Fluorescence imaging guided dressing change frequency during negative pressure wound therapy: a case series" (Frecuencia del cambio de apósito guiado con imágenes por fluorescencia durante el tratamiento de heridas por presión negativa: una serie de casos), un novedoso estudio publicado hoy en el Journal of Wound Care (2019), 28(9).

Esta serie de casos de Rose Raizman, enfermera titulada EC y titulada con un máster, informa sobre el uso de la imagenología por fluorescencia junto con evaluaciones de rutina de heridas en busca de signos y síntomas clínicos de infección en pacientes que se someten a tratamientos de herida por presión negativa (NPWT, por sus siglas en inglés) en el sistema sanitario Scarborough Health Network de Scarborough (Ontario, Canadá). Se obtuvo la información en tiempo real de forma no invasiva a partir de imágenes por fluorescencia capturadas con MolecuLight i:X. Las imágenes ayudaron a determinar la presencia o ausencia de fluorescencia bacteriana, su ubicación y los cambios a lo largo del tiempo. En el estudio, esta información tuvo un impacto significativo en las decisiones de tratamiento y se utilizó para mejorar el uso de los recursos de NPWT y la frecuencia de cambio de los apósitos.

Este estudio afirma que es probable que 9 de cada 10 pacientes no hayan sido correctamente triados al no disponer de la información de la fluorescencia. Más concretamente, el 60% de los pacientes pueden haber recibido un tratamiento insuficiente para su carga bacteriana. Por lo tanto, estos pacientes se beneficiaron del aumento de los recursos a corto plazo, mientras que el 30% de los pacientes estaban recibiendo un tratamiento excesivo, para los cuales la información de la fluorescencia provocó una disminución en el uso de los recursos. En base a la confirmación microbiológica y al progreso de la herida, la selección de recursos para otros lugares no repercutió en el avance de la herida.

El estudio arroja luz sobre cómo la imagenología por fluorescencia en tiempo real ayudó a marcar la pauta de:

regímenes personalizados de tratamiento basados en la carga bacteriana;

una selección de tratamientos de herida por presión negativa con o sin instilación de limpiadores de heridas; y

el alcance y la zona de limpieza de las heridas durante los cambios de apósito. La capacidad de visualizar la fluorescencia emitida por las bacterias antes de retirar los apósitos condujo a cambios de apósito acelerados cuando se detectó una carga bacteriana elevada. También dio pautas para un aplazamiento de los cambios de apósito durante 24 horas al no observarse fluorescencia roja, evitando así perturbaciones innecesarias del lecho de la herida.

Este estudio también recoge las ventajas económicas que genera la imagenología por fluorescencia a la hora de ayudar a tomar decisiones de tratamiento, apoyadas por los signos y síntomas clínicos, para la aplicación de la NPWT. El autor describe un ahorro potencial de 1552 dólares de costes en un solo paciente debido a los cambios en los planes de tratamiento basados en las evidencias de la fluorescencia.

El informe concluye que "las imágenes por fluorescencia captadas en esta serie de 10 pacientes proporcionaron información en tiempo real sobre la contaminación bacteriana en las heridas. El hecho de tener acceso a esta información facilitó la aplicación de cambios inmediatos, basados en las evidencias y que son específicos para cada paciente en los planes de tratamiento. Las imágenes fueron la base, o bien sirvieron de guía, para pautar los cambios de apósito, arrojar luz sobre el grado de limpieza de la herida y respaldar la selección de las terapias NPWT que resultaban más apropiadas para las necesidades del paciente".

Este estudio está disponible en el Journal of Wound Care en (www.magonlinelibrary.com/doi/pdf/10.12968/jowc.2019.28.Sup9.S28). Este es el 8.º estudio arbitrado publicado este año sobre los resultados generados por el dispositivo de diagnóstico por imágenes MolecuLight i:X, y el 24.º publicado hasta la fecha. Puede encontrar una lista completa de las publicaciones en https://us.moleculight.com/publications/.

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) es una empresa privada de Canadá de técnicas de imagen médicas que ha desarrollado y comercializa su propia tecnología patentada de plataforma de técnicas de imagen por fluorescencia en varios mercados clínicos y comerciales. El producto inicial con sus accesorios de MolecuLight, el MolecuLight i:X®, ofrece una solución portátil de técnicas de imagen por fluorescencia en directo para el mercado global del tratamiento de heridas. Ofrece a los facultativos información nueva sobre las características fluorescentes de las heridas para ayudarles a realizar mejores diagnósticos y decidir el tratamiento. La empresa también comercializa su tecnología de programas de técnicas de imagen por fluorescencia para otros importantes mercados con necesidades sin cubrir a nivel global, como la seguridad alimentaria, la cosmética para el consumidor, y otros mercados clave.

