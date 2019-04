Un estudio estima que el mercado mundial del cannabis se sitúa por encima de los 340 mil millones de dólares

- Un nuevo estudio estima que el mercado mundial del cannabis se sitúa por encima de los 340 mil millones de dólares estadounidenses

A pesar de la amplia prohibición mundial, 263 millones de personas de todo el mundo consumen cannabis cada año

WASHINGTON, 18 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- New Frontier Data, la autoridad de analíticas de datos e inteligencia empresarial sobre el sector mundial del cannabis, publica el Informe mundial sobre el cannabis: panorama del sector en 2019 , que estima que el mercado total potencial del cannabis (regulado e ilícito) en todo el mundo se sitúa en los 344 mil millones de dólares estadounidenses, y que identifica que los cinco principales mercados regionales son Asia (132,9 mil millones de dólares), Norteamérica (85,6 mil millones de dólares), Europa (68,5 mil millones de dólares), África (37,3 mil millones de dólares) y Latinoamérica (9,8 mil millones de dólares). New Frontier Data también informa de que son 263 millones de consumidores del cannabis los que conforman actualmente dicho mercado mundial.

"Más de 50 países de todo el mundo han legalizado algún tipo de cannabis medicinal, mientras que seis países han legalizado el consumo del cannabis para adultos (algunos pueden referirse a este concepto como 'de uso recreativo')", afirmó Giadha Aguirre de Carcer, fundadora y consejera delegada de New Frontier Data. "El sector legal del cannabis se ha convertido verdaderamente en un fenómeno mundial; incluso ante la amplia prohibición, el consumo del cannabis aumenta, y las aptitudes y las desafiantes percepciones sobre el usuario medio del cannabis continúan cambiando. Esta evolución social y cultural ha creado un mercado global que ofrece un enorme potencial para las partes interesadas de decenas de sectores más allá de los sectores tradicionales relacionados con las plantas".

Este informe ofrece el primer análisis exhaustivo sobre el mercado mundial del cannabis, y evalúa varios aspectos regionales divergentes, como la demanda, los índices de uso, el precio, el alcance del paciente, e incluso la corriente actual de canibalización del alcohol por parte del cannabis.

Estos son algunos de los puntos fundamentales:

Con una estimación de más de 263 millones de consumidores de cannabis en todo el mundo, el valor de la demanda mundial actual de cannabis se estima en 344,4 mil millones de dólares estadounidenses.

Se estima que existen 1,2 mil millones de personas en todo el mundo que padecen afecciones médicas para las cuales el cannabis tiene un valor terapéutico demostrado. La adopción del tratamiento del cannabis medicinal, incluso por una pequeña parte de dicha población, crearía un mercado masivo.

Canadá, el país con el mayor mercado de cannabis para adultos legal a nivel federal del mundo, ha sido el líder en el comercio del cannabis, ya que exportó 1500 kilogramos de cannabis seco en 2018 (3 veces más que en 2017).

Regiones como Latinoamérica y, posiblemente, África, están listas para competir potencialmente en el mercado de las exportaciones con bajos costes de producción y un clima óptimo. A pesar de ser la región más retrasada a la hora de aprobar la legalización, Asia también presenta abundantes oportunidades debido a la mano de obra de bajo coste y a una larga historia de producción de hachís.

también presenta abundantes oportunidades debido a la mano de obra de bajo coste y a una larga historia de producción de hachís. Dado que los adultos más jóvenes apoyan la legalización en porcentajes mucho mayores que aquellos de más edad, la expansión de la legalización y la normalización de las actitudes sociales hacia el cannabis constituirán una tendencia generacional de larga duración.

El Informe mundial sobre el cannabis: panorama del sector en 2019 podrá descargarse a partir del viernes en: https://newfrontierdata.com/global-report

Acerca de New Frontier Data:

New Frontier Data es una empresa multinacional independiente de datos y analíticas basada en la tecnología que les ofrece inteligencia empresarial y gestión de riesgos a las partes interesadas del sector del cannabis de todo el mundo. Los informes y los datos de New Frontier Data se han citado en más de 80 países para informar a los líderes del sector. Fundada en 2014, New Frontier Data tiene su sede en Washington, D.C., así como otras oficinas en Denver (Colorado) y Londres (Reino Unido).

New Frontier Data no se posiciona respecto a las ventajas de legalizar el cannabis. Para obtener más información sobre New Frontier Data, visite: http://www.NewFrontierData.com.

