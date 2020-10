Un estudio global de transferencia de efectivo muestra resultados prometedores para las personas sin hogar

"Cuando me enteré de que me habían aceptado para recibir la transferencia en efectivo, estaba viviendo en un refugio de emergencia, tratando de encontrar una manera de avanzar", dijo Ray, participante del proyecto New Leaf. "El dinero me dio los recursos que necesitaba para salir del refugio y avanzar para los programas sociales y la clase de informática que necesitaba. Fue un escalón importante y me dio una opción. Me dio una oportunidad".